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借鏡西班牙停電 黃士修：綠色核能才是穩定供電關鍵

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。 圖／聯合報系資料照片
核能流言終結者創辦人黃士修。 圖／聯合報系資料照片

西班牙葡萄牙停電影響數千萬人。核能流言終結者創辦人黃士修表示，西班牙大停電，所有跡象表示系統崩潰源自太陽光電；台灣嚴重缺乏基載，盡快修法重啟乾淨的綠色核能，多元能源組合、系統冗餘加上調度靈活性，才是穩定供電關鍵。

黃士修指出，西班牙停電是「高比例再生能源+低系統慣性+突發外部事故」的複合性風險，終於在這一天爆開。數據顯示，28日中午12點30分左右，西班牙發生大停電，在5秒內喪失60%的負載值，從正常的30~35GW，降至15GW。

黃士修說，當時西班牙輸送給法國大量的太陽光電，因為火災造成主幹線跳脫。瞬間供需失衡，系統震盪觸發保護機制，跳脫另一條幹線。由於再生能源占比過高，系統電壓急速下降，觸發傳統機組的保護機制，宛如雪崩越滾越大。

黃士修說，傳統同步發電機具備旋轉慣性，可在突波或頻率突降時提供緩衝，而逆變器型再生能源缺乏這種物理特性，因此在大事故中無法穩定頻率。法國保有足夠的傳統機組如大型核火水電，成功維持住系統慣性，很快拉回電壓和頻率，數分鐘內恢復供電區域。

然而，西班牙的輔助機組全面上線，卻無力抵銷脫離的機組影響。因為中午時分，再生能源占系統近50%比例，系統慣性太低，根本拉不回來。黃士些說，50%的再生能源，致命的結構性弱點，「這就是你想看到的世界嗎。還在跳針100%再生能源的人，不是智障就是共諜。」

黃士修說，多年前聯合國IPCC報告強烈檢討RE100的弊病，差不多就是落伍的台灣，盲目跟風RE100的開始。無論發電裝置再怎麼分散，電網都是互聯的。只要有大塊電力消失，緩衝空間不夠支應，就會觸發連鎖反應，導致系統崩潰。

黃士修提到，台灣815大停電，消失的是燃氣。西班牙428大停電，消失的是風光。甚至風光比燃氣更危險，因為風光的本質不穩定，必須依附於燃氣調度。任一個出事，另一個也逃不掉。馬政府時期科技相對落伍，仰賴傳統的核能和火力電廠，為何沒有大停電？因為備轉容量充足，機組掛了，隨時有別的機組補上。

他說，蔡政府時期科技理應較進步，風光裝置越來越多，為何接連發生大大小小的停電？因為廢核政策，把安全空間消滅掉了，一旦發生意外，緊急調度也無計可施。台灣嚴重缺乏基載，盡快修法重啟乾淨的綠色核能，多元能源組合、系統冗餘、調度靈活性，才是穩定供電關鍵。

黃士修也說，如果有人還是認為，只要有分散式電網，就能避免大停電。反核毀台集團最希望大家相信這個謊言。他們正在以「不撥補1000億就要漲電價」威脅全民，推動惡意大罷免，消滅所有在立法院的阻礙，之後便能為所欲為，繼續吸食人血。不過，經濟部長郭智輝都承認，台積電赴美設廠，供應鏈外移，屆時台灣也不缺電了。

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