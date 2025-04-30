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核電下月歸零 供電無虞

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

行政院提出因應美國關稅特別條例，其中編列撥補台電1,000億元，遭在野黨質疑。

行政院長卓榮泰昨（29）日表示，這項撥補是反映產業界聲音，希望穩定電價以應對關稅衝擊，要健全台電財務，未來才更有條件請求電價審議委員會，從民生、電價穩定角度，來審慎討論電價。

對於核電下月歸零，卓榮泰表示，根據2025年整年的尖峰用電評估，還可以維持在白天10％、夜間7％的備轉容量率，且2025年會陸續有新的機組加入發電，供電的量足以彌補核三廠2號機發電量，2032年前供電無虞。

卓榮泰昨日赴立法院備詢時表示，他要再次為產業請命，此次賴總統、行政院在與產業座談期間，多次聽到業界希望能維持穩定電價，不希望在關稅衝擊之外，又要因應電價調漲，造成雙重衝擊，因此才在此次特別條例中撥補台電1,000億預算。

卓榮泰呼籲在野黨團聽取產業界聲音，讓業界能將心思全力放在因應對等關稅衝擊。

經濟部長郭智輝同時表示，政府訪談很多地方業者，大部分業者都反映，希望政府別再調漲電價，加上台電財務緊迫，因此撥補台電。

對於外界關心核三廠2號機除役後供電，台電表示，核三2號機5月除役，40年運轉期限是早在2002年《核子反應器設施管制法》立法時就已確定。

卓榮泰 台電 電價

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