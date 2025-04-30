核電歸零之後 張善政：產業民生在走鋼索

台灣即將核能歸零。桃園市長張善政表示，電力關乎國力，中央的能源政策可能阻礙ＡＩ產業穩定發展；台中市長盧秀燕質疑政府能源政策是否要這麼硬梆梆而處於風險中？和碩董事長童子賢昨呼籲政府借鏡瑞典及瑞士、日本，修改法規重新強化核能使用。

張善政表示，ＡＩ發展越來越重要，電力不穩定對科技立國的國家影響非常大，智慧產業也難以實現。他說，現在不管產業還是民生都像走在缺電鋼索上，中央還不願意調整政策，產業發展卡關「只是時間問題」。

盧秀燕說，葡萄牙、西班牙、法國前天都大停電，對企業、經濟和民生造成重大影響，民進黨也許有政黨理念與執政權力，但當人民對能源感到擔心、覺得不足，且面臨關稅海嘯，國家政策是不是還要這麼硬梆梆的讓能源處在風險中？

新北市長侯友宜說，核電歸零，中央能源政策在哪？能源配比、替代能源在哪？中央一直沒說清楚，這是所有產業最擔心的事，別到夏天又備載容量不夠、缺電。

童子賢表示，瑞士和日本就修掉核電四十年使用限制規定，許多先進國家已重新擁抱核能，台灣不應原地踏步。