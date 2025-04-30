聽新聞
0:00 / 0:00

核電歸零之後 卓榮泰：供電仍在安全狀況

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰林海朱漢崙李柏澔／台北報導
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

核三廠二號機五月十七日停機，台灣核電歸零，行政院長卓榮泰昨表示供電仍在安全狀況，二○三二年前能支撐產業及ＡＩ發展所需。屆時火力發電占比達百分之八十四，在野黨立委批評未來用電將「又髒又貴」。

針對不廢核電的聲音，經濟部長郭智輝昨表示，相較於重啟核三公投，修法將核電廠運轉執照有效期間從四十年延長為六十年似乎比較可行，若立法院通過核管法修法，經濟部會馬上盤點現有機組是否安全，並邀國外工程師檢驗，至於核廢料處理問題，美國在台協會處長谷立言說可幫忙。

經濟部表示，今年預計有多部燃氣機組上線，也積極推動無碳再生能源，預計明年十一月綠電可達百分之廿。

卓榮泰表示，核三廠二號機除役後減少的備轉容量率約百分之三，但評估認為仍可維持白天百分之十、夜間百分之七備轉容量率，「在安全的狀況」，今年加入發電的電廠也足以彌補核三廠二號機除役的發電量，二○三二年前發電量足以支撐國內產業及高科技、ＡＩ發展所需。

公投 再生能源 卓榮泰 核三廠 核廢料 核電 谷立言 郭智輝

延伸閱讀

卓榮泰提匯率戰「最壞狀況」 賴士葆酸沒進入狀況

勞動部頒獎表揚模範勞工 卓榮泰在立院答詢取消出席

在野拒撥補台電 卓榮泰：電價調漲物價波動壓力比發萬元大

政院版財劃法只聞樓梯響 卓榮泰：立院否決覆議案 無協商機會

相關新聞

觀察站／伊比利半島停電噩夢 會在台複製貼上？

西班牙與葡萄牙廿八日中午無預警大規模停電，短短五秒鐘內失去六成電力，原因至今眾說紛紜。而隨著台灣將於下個月邁入非核家園，...

核電歸零之後 卓榮泰：供電仍在安全狀況

核三廠二號機五月十七日停機，台灣核電歸零，行政院長卓榮泰昨表示供電仍在安全狀況，二○三二年前能支撐產業及ＡＩ發展所需。屆...

核電歸零之後 張善政：產業民生在走鋼索

台灣即將核能歸零。桃園市長張善政表示，電力關乎國力，中央的能源政策可能阻礙ＡＩ產業穩定發展；台中市長盧秀燕質疑政府能源政...

電力關乎國力 張善政：錯誤的能源政策可能阻礙AI發展

核三廠2號機運轉執照5月17日到期，全台最後一座運轉中的核能發電機進入除役階段後，宣告台灣正式邁入非核家園，發電缺口將由...

核電5月歸零 侯友宜「這就是我們最擔心的」：中央能源政策在哪

核三廠5月中旬將完全除役，宣告台灣進入非核家園。新北市長侯友宜今受訪直言「這就是我們最擔心的」，質疑政府一句到2032年...

因應5月邁入非核 經濟部：規畫多部燃氣機組上線運轉

核三廠二號機下月除役，台灣將邁入非核家園。經濟部今天表示，核電廠40年運轉執照到期除役是依法行政，政府已針對核電如期除役...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。