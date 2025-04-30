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核電歸零之後 卓榮泰：供電仍在安全狀況
核三廠二號機五月十七日停機，台灣核電歸零，行政院長卓榮泰昨表示供電仍在安全狀況，二○三二年前能支撐產業及ＡＩ發展所需。屆時火力發電占比達百分之八十四，在野黨立委批評未來用電將「又髒又貴」。
針對不廢核電的聲音，經濟部長郭智輝昨表示，相較於重啟核三公投，修法將核電廠運轉執照有效期間從四十年延長為六十年似乎比較可行，若立法院通過核管法修法，經濟部會馬上盤點現有機組是否安全，並邀國外工程師檢驗，至於核廢料處理問題，美國在台協會處長谷立言說可幫忙。
經濟部表示，今年預計有多部燃氣機組上線，也積極推動無碳再生能源，預計明年十一月綠電可達百分之廿。
卓榮泰表示，核三廠二號機除役後減少的備轉容量率約百分之三，但評估認為仍可維持白天百分之十、夜間百分之七備轉容量率，「在安全的狀況」，今年加入發電的電廠也足以彌補核三廠二號機除役的發電量，二○三二年前發電量足以支撐國內產業及高科技、ＡＩ發展所需。
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