觀察站／伊比利半島停電噩夢 會在台複製貼上？

西班牙與葡萄牙廿八日中午無預警大規模停電，短短五秒鐘內失去六成電力，原因至今眾說紛紜。而隨著台灣將於下個月邁入非核家園，在高度依賴能源進口之下，能源安全的風險只增不減，伊比利半島的大停電，未來是否可能在台灣複製貼上，恐將成為民眾揮之不去的陰影。

台灣核能發電退場後，將有超過八成的電力占比來自火力發電，而根據統計，去年還有核電之下，我國能源進口依存度已來到百分之九十五點六，非核之後能源完全仰賴進口的情況只會更嚴重，分散風險是基本常識，但政府一味著去核，無視能源完全仰賴進口的失衡狀況，尤其當兩岸的地緣政治風險升高，不只民眾的用電安全，國家安全也將面臨挑戰。

和碩董事長童子賢就說，即使政府宣稱天然氣比煤炭乾淨，但仍有約煤炭六成的排碳，不如核電幾乎是零碳排，仍是價格不穩定、高碳排，更嚴重的是國家安全。因為天然氣不可能儲存頂多一、兩個星期，一旦台灣有「狀況」，貿易的海線斷掉，只要停止兩周，天然氣就沒了，所以缺乏能源韌性，這和核能完全不同。

根據政府的能源規畫藍圖，在非核之後，將積極推動無碳再生能源，預計明年底綠電可達百分之廿，並設定二○三○年達到綠電百分之卅目標。姑且不論政府訂出的目標會不會又變成「芭樂票」，但這次西、葡大停電，因西班牙是歐洲最大再生能源生產國之一，這次突發性大停電也引發外界質疑，太陽能和風能供電不穩是否增加系統的脆弱性，這都值得政府借鏡，並盤點我國的能源安全、供電韌性，以及意外發生時的因應方案。

當進口天然氣成為我能源主力，斷氣成為國安了軟肋之一。解放軍四月一日的對台軍演，模擬轟炸高雄永安天然氣接收站，那是台灣當前唯二天然氣接收站之一，另外一個天然氣接收站在台中，解放軍的方案恐使台灣頓時失去一半的天然氣供應，外部的武力威脅對於大多數能源須仰賴進口的台灣而言，成為龐大的心理壓力。

西葡兩國電網因高度互聯，與鄰國電網互聯，在正常情況下有助於電力調度，但若系統發生故障，將無可避免引發大範圍的停電，台灣與鄰國電網並未相聯，雖可避免此類風險的發生，但也代表著台灣的電網一旦故障引發停電意外，也無其他外力可以支援，必須自立自強，自力恢復供電，無法向外借電應急，但非核的台灣，有能力因應這樣的斷電危機嗎？