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電力關乎國力 張善政：錯誤的能源政策可能阻礙AI發展

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政指能源政策關乎AI產業發展順利與否，牽動國力，呼籲中央好好檢討，勇敢面對問題。聯合報系資料照
桃園市長張善政指能源政策關乎AI產業發展順利與否，牽動國力，呼籲中央好好檢討，勇敢面對問題。聯合報系資料照

核三廠2號機運轉執照5月17日到期，全台最後一座運轉中的核能發電機進入除役階段後，宣告台灣正式邁入非核家園，發電缺口將由再生能源與天然氣發電機組彌補，國人用電將變貴、變髒也變得不安全；桃園市長張善政表示，電力關乎國力，中央政府的能源政策有問題，可能阻礙AI產業穩定發展。

張善政指出，近3年電價已經漲了4次，政府也撥了3千億補貼台電，結果台電還是大虧。今年又傳出要繼續漲價、再撥上千億，大家都看得出來，能源政策真的有問題，現在不管是產業還是民生，都像走在缺電的鋼索上。中央卻還是不願意調整，照這樣下去，產業發展卡關只是時間問題。

張善政表示，不只是桃園，這幾年幾乎全台各地都一直在停電。現在AI發展越來越重要，但AI超耗電，用電不穩定，整個算力就會跟不上，對科技立國的國家影響非常大，智慧產業難以實現。

「有沒有電，決定算力；算力強不強，關係到國力。」張善政說，希望中央能好好檢討能源政策，勇敢面對問題，找出既穩定又能撐經濟的發電方式，不只保障民生用電，也讓AI發展有穩固的基礎，別讓「電」困住台灣產業發展的潛力。

AI 張善政 核能 能源政策 電價

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