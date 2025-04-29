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核電5月歸零 侯友宜「這就是我們最擔心的」：中央能源政策在哪

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
核三廠5月中旬將完全除役，台灣進入非核家園，新北市長侯友宜今受訪直言「這就是我們最擔心的」。記者劉懿萱/攝影
核三廠5月中旬將完全除役，台灣進入非核家園，新北市長侯友宜今受訪直言「這就是我們最擔心的」。記者劉懿萱/攝影

核三廠5月中旬將完全除役，宣告台灣進入非核家園。新北市長侯友宜今受訪直言「這就是我們最擔心的」，質疑政府一句到2032年不缺電口號，頻問核電歸零後，中央的能源政策在哪？能源的配比、替代能源在哪？別到夏天又缺電，備載容量不夠。

侯友宜今受訪坦言，「這就是我們最擔心的」，核電歸零到底中央的能源政策在哪？能源的配比在哪？到現在也沒有說得很清楚，這也是所有的經濟產業最擔心的一件事情，常常說核電歸零、核電歸零，那替代能源在哪？能源配比在哪？

侯友宜強調，政府沒有給人民信心及交代，所以不缺電，民生用電不缺電、經濟產業用電無虞，這是大家的心聲，希望政府站出來說清楚，讓大家可以放心用電，不要到夏天又缺電，備載容量都不夠，大家會快煩惱死，也不是一句口號「到2032年不缺電」就可以。政府要講清楚，希望政府要給這些產業、給人民信心。

侯友宜 核電 能源政策 非核家園

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