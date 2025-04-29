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因應5月邁入非核 經濟部：規畫多部燃氣機組上線運轉

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
經濟部今天表示，核電廠40年運轉執照到期除役是依法行政，政府已針對核電如期除役提前準備因應，今年預計有多部燃氣機組可上線運轉。聯合報系資料照
經濟部今天表示，核電廠40年運轉執照到期除役是依法行政，政府已針對核電如期除役提前準備因應，今年預計有多部燃氣機組可上線運轉。聯合報系資料照

核三廠二號機下月除役，台灣將邁入非核家園。經濟部今天表示，核電廠40年運轉執照到期除役是依法行政，政府已針對核電如期除役提前準備因應，今年預計有多部燃氣機組可上線運轉。經濟部指出，能源轉型空汙排放量減幅達七成，此外，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所致，希望各界支持政府編列特別預算補助台電。

經濟部說，核電是依法如期除役，政府也每年定期檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發。以今年為例，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，大於核三2號機95.1萬瓩。除低碳燃氣機組之外，政府也積極推動無碳再生能源，預計2026年11月綠電可達20%，並設定2030年達到綠電30%目標。

針對外界關心高階核廢料最終處置選址，經濟部表示，本月已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，主要任務將提出選址條例草案及相關社會溝通，規劃今年底將選址條例草案送請行政院審查。

經濟部指出，我國電力排碳係數已由2016年0.530公斤CO2e/度，下降至2024年0.474公斤CO2e/度，降幅約10.6%；空汙排放部分，台電火力電廠空汙排放，也從2016年的10.7萬公噸，降至2024年的3.4萬公噸，空汙排放降幅約七成。

經濟部重申，台電近年虧損主因是俄烏戰爭期間燃料價格大漲，政府為了照顧民生沒有足額反映電價，以致台電2024年累虧達4229億元。經濟部將依審議會決議協助台電爭取立法院預算撥補，希望各界支持。

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