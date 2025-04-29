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5月進入非核家園 盧秀燕：關稅海嘯來臨時卻讓能源處在風險中？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕要經濟部長郭智輝不必喜孜孜的宣布達成目標，而是要問當關稅海嘯要來臨的時候，是不是要這麼硬梆梆的讓我們的能源處在風險當中？記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕要經濟部長郭智輝不必喜孜孜的宣布達成目標，而是要問當關稅海嘯要來臨的時候，是不是要這麼硬梆梆的讓我們的能源處在風險當中？記者黃寅／攝影

核三廠二號機運轉執照在5月17日到期，宣告台灣正式入非核家園，經濟部長郭智輝今表示，屆時火力發電占比將達84%，目前國內主要仰賴低碳天然氣，政府同時增加無碳綠能比例，不會對空氣品質造成影響。但台中市長盧秀燕要他不必喜孜孜宣布達成目標，而要問當關稅海嘯要來臨時，是不是要這麼硬梆梆的讓我們的能源處在風險當中？

盧秀燕說，她以前當過財經委員會立委，長期以來全台最大的電廠中火就在台中市，所以對政府的能源政策很了解，政府的各種經營對策要能夠隨機應變。也許民進黨政府也許有它的理念，執政也有權利，但是當關稅海嘯要來臨的時候，是不是要這麼硬梆梆的讓我們的能源處在風險當中？

她說，昨天伊比利半島包括葡萄牙、西班牙，甚至是法國都大停電，對他們的企業、經濟和民生都造成重大的影響。所以，當人民對能源都還有一點擔心、覺得不足的時候，如果現在中央政府仍然硬梆梆的堅持要執行，不管外在環境，會增加人民對產業的不安，也是讓國家的能源陷入不安的風險當中。

盧秀燕說，郭智輝部長不要只是喜孜孜的宣布已達成（台灣進入非核家園）的這樣的政策目標，而是應該更清楚的向產業和人民說明，我們的替代電源是什麼？這個替代的電源乾不乾淨、會不會因為用更多的火力發電，威脅人民的健康？還有，這樣的替代能源足不足夠，會不會對產業雪上加霜，造成民生的恐懼。

還有，它貴不貴，店家使用替代能源會不會付得更多，造成企業和人民更辛苦？或者是人民不要付，由政府不斷地來貼補，但是這也是大家的錢啊。

她建議，政府也許可以根據國際的經濟情勢臨機應變，隨機應變一下，這是她個人的淺見，相信中央政府也有它的智慧和作法。這段時間有很多產業跟她保持密切聯絡，她也是把他們心中的隱憂代為發聲，並提出來拋磚引玉。

核三廠 盧秀燕 郭智輝 非核家園 風險

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