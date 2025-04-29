核電歸零漲電價？卓榮泰：供電無虞請國人安心

行政院長卓榮泰上午在行政院秘書長龔明鑫與行政院發言人李慧芝陪同下，出席立法院會施政總質詢，會前受訪針對核電歸零後民生電價長期是否撐不住，未來是否以火力發電補足缺口，長期下來是否增加成本及犧牲國人健康做出說明。

卓榮泰表示目前發電備轉容量率仍有15%以上，據經濟部、台電估算，5月17日核三廠2號機除役之後，減少的備轉容量率大概是3%左右。根據今年整年尖峰用電評估，還能維持在白天10%、夜間7%的備載容量率，「換句話說，這都是在安全的狀況」。今年高雄興達、森霸電廠及大潭電廠會陸續有新機組加入發電，供電量足以彌補核三廠2號機除役的發電量，供電無虞。

卓榮泰強調政府會持續依照總統揭示目標進行二次能源轉型，發展多元綠能，透過深度節能、科技儲能及加強安全電網韌性，今年甚至2030、2032年前，發電量足夠支撐國內產業及因應AI高科技發展所需的發電量，請國人能夠安心。