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核電下月歸零 郭智輝：火力發電占比84％

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者邱德祥／攝影
經濟部長郭智輝。記者邱德祥／攝影

核三廠二號機運轉執照將在5月17日到期，宣告台灣正式入非核家園，經濟部長郭智輝今天表示，屆時火力發電占比將達84％，目前國內主要仰賴低碳天然氣，政府同時增加無碳綠能比例，不會對空氣品質造成影響。

核三廠二號機為全台最後一座運轉中的核能發電機，運轉執照到期後也將宣告台灣正式邁入非核家園。立法院會今天繼續進行施政總質詢，郭智輝會前受訪時表示，核三廠二號機預計5月17日停機，國內大部分電力將依靠火力發電，目前主要仰賴低碳的天然氣，政府同時增加無碳綠能比例，不會對空氣品質造成影響。

郭智輝說明，根據政府現有能源政策，2030年再生能源占比30%，現階段先力拚明年11月達到20%，未來再進一步朝向30%的目標努力。

媒體詢問，伊比利半島昨天發生大規模停電，西班牙、葡萄牙全國陷入一片黑暗，我國是否有相關因應措施。郭智輝則說，這種大規模停電應屬人為破壞，經濟部都有防備措施，同時也有智慧調度，電源管理自有準備。

另外，因應美國政府對等關稅政策，行政院會上周通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中包括撥補台電公司1000億元，遭到在野黨立委質疑偷渡預算，直指行政院借屍還魂將刪減經費。

郭智輝表示，政府為了因應關稅衝擊，過去訪談很多地方業者，大多反應電價來到臨界點，希望政府不要再調漲電價，特別是台電公司財務緊迫，舉債金額已經高達九成多，一年約要負擔300億元利息，因此選擇撥補台電1000億元，改善其財務專注在經營管理。

至於中經院預估關稅10至20％，郭智輝則說，大家都會進行預估，政府希望談到最低關稅，「不能比競爭國家高，這是最重要談判的部分。」

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