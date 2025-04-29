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核電將歸零 卓榮泰：到2032都能因應國內產業跟AI用電
核三廠2號機下月除役，台灣正式邁入非核家園，外界憂心未來用電將「變髒變貴」。行政院長卓榮泰秀數據稱，目前供電仍安全穩定，未來多個電廠將有新機組加入發電，足以彌補核三廠2號機除役的發電量，甚至到2032年前，都能支撐國內產業及AI高科技發展所需。
立法院會今天繼續施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對核電歸零後民生電價長期是否撐不住，未來是否以火力發電補足缺口，長期下來是否增加成本及犧牲國人健康做出說明。
卓榮泰指出，目前發電備轉容量率仍有15％以上，據經濟部、台電估算，5月17日核三廠2號機除役之後，減少的備轉容量率大概是3%左右。根據今年整年尖峰用電評估，還能維持在白天10％、夜間7％的備載容量率，「換句話說，這都是在安全的狀況」。
卓榮泰提到，今年高雄興達、森霸電廠及大潭電廠會陸續有新機組加入發電，供電量足以彌補核三廠2號機除役的發電量，供電無虞。
他強調，政府會持續依照總統揭示目標進行二次能源轉型，發展多元綠能，透過深度節能、科技儲能及加強安全電網韌性，今年甚至2030、2032年前，發電量足夠支撐國內產業及因應AI高科技發展所需的發電量，請國人能夠安心。
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