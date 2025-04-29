陽光行動／穩供電 企業界：應尋求新能源技術

核三廠二號機五月除役後，台灣核電歸零，但企業界普遍認為，傳統發電、綠電絕對不敷使用，台灣必須積極擁抱新能源技術，包括正在發展中的新式核能技術小型反應爐（SMRs）、快中子反應爐、核融合，或地熱發電、氫能發電，才能讓台灣擁有穩定且足夠的電力。

對台灣來說，發展核能必須考慮核廢料處理問題，畢竟誰都不希望自家旁埋藏核廢料，因此，沒有核廢料的核融合，或核廢料較少的快中子反應爐，相對較受反核團體接受。

核融合雖然不會產生核廢料，但專家預估，這項新技術至少還需十年才能發展成熟。快中子反應爐雖會有核廢料，但可循環使用，全世界目前只有五座快中子反應爐，部分反應爐還處於實驗階段，位於俄羅斯、印度、中國大陸等三國。

目前台灣企業界呼聲最高的是小型反應爐，擁有建置成本低、施工耗時短、可模組化疊加等優勢，尤其燃料棒僅需五年更換一次即可，不像傳統核電廠十八個月就必須換燃料棒，但缺點仍在於會有核廢料。

而在核能技術之外，台灣近年一直在研發新式能源技術，例如地熱發電、氫能。其中地熱發電是用地熱井引出受到加熱的地下水，利用蒸氣推動渦輪機運轉發電，發電原理和傳統火力發電相似，不過，地熱發電不需要燃料和鍋爐，發電過程也不會產生二氧化碳。

工研院綠能所經理廖彥喆指出，台灣因為位在環太平洋的火環帶上，溫泉、地熱資源都很豐沛，工研院自二○二二年就已針對全台地表進行調查跟評估，希望能做完第一層地表評估後，再由業者做鑽井驗證，目前已開發地熱發電的台電、中油地熱廠都以淺層地表開發為主，長期則可能會跟隨國際趨勢，針對深層地熱進行開發。

另外一種新能源技術則是以氫、氨作為低碳燃料。工研院綠能所組長張文昇說，全球氫能、氨能仍處於發展階段，而台灣目前正在積極布局國內自產氫及進口氫氣，以穩定氫能來源，目標是導入產業、運輸及發電等領域。