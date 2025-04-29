陽光行動／核綠共存 全球掀重啟核能潮

美國、英國、日本、法國、南韓、瑞典等逾廿個國家，在二○二三年十一月底的聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（COP28），呼籲在二○五○年前將全球核電產能提高到二○二○年水準的三倍，以達到淨零排放目標。事實上，考量到人工智慧（ＡＩ）的用電需求、能源自主等因素，過去喊出漸進廢核的瑞典等國，如今皆重新擁抱核電。

時任美國氣候特使柯瑞在COP28會議表示，「因為科學與事實和證據呈現的實際情況告訴我們，若要達成二○五○淨零排放，不能不使用一些核能」。法國能源轉型部也指出，「若沒有核能，將地球暖化控制在攝氏一點五度目標就無法達成」。

重啟核能也與ＡＩ、電動車等新興科技的快速發展，電力需求不斷攀升有關。以美國為例，自二○二三年起，時任總統拜登已計畫重啟多個封存核電廠，如密西根州巴利塞德核電廠、賓州三哩島核電廠的一座機組，還推動研發小型模組化反應爐。亞馬遜、谷歌及臉書母公司Meta等大型科技公司也和先進核能研發商合作，透過研發、建造及運作核電廠，為科技龍頭提供電力。

考量到未來電力需求遽增與減碳壓力，原本於一九八○年公投決定逐步廢核的瑞典，也在二○一○年六月重新擁抱核能。瑞典目前共有六座核反應爐，滿足百分之卅電力需求。政府希望二○三五年底前新建兩座核反應爐，之後再蓋十座新核反應爐。

至於福島核災後日本一度處於零核電狀態，但考量到廣設半導體與數據中心讓二○四○年電力需求比現在增加一點二倍，為兼顧脫碳與電力需求成長，日本在二月十八日通過的新版能源基本計畫，明定核能與再生能源並行，改變過去儘可能降低核能的方針。