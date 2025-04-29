陽光行動／賴政府未說的真相 火力發電補核能缺口

根據行政院能源轉型目標，台灣二○二五年達成非核家園目標，屆時核能發電比重歸零，再生能源比重可達百分之十六，言下之意，火力發電將撐起全國百分之八十四用電需求，當發電火力全開時，民眾除了荷包面臨縮水，恐怕也得付出健康代價。

高成本電力 替代較便宜核電

從行政院規畫可發現，核電歸零後，替代能源第一順位是最貴的太陽光電及風力發電等再生能源，第二順位是次貴的天然氣發電。根據台電最新公告，今年一、二月的再生能源購入成本每度電五點八一元，天然氣發電成本每度電三元，核能發電成本每度電一點八七元，這種以高成本的電力來替代低成本電力的規畫，將使台電今年下半年的發電成本高於上半年。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，核三廠二號機在運轉情況下，台電今年至二月底止，加計發電購電及各種營運費用後，每度售電成本已達四點○○○九元，但每度平均電價為三點四四一三元，今年才兩個月就已虧損一七四億元；今年四月電價又凍漲，加上核電歸零後營運成本增加，台電虧損勢必大增。

財務惡化 台電虧損勢必擴大

葉宗洸說，能源政策若不調整，高價購電即無從避免，就算調漲電價也很難解決台電惡化的財務危機。

不過，台電發言人蔡志孟指出，二○二二至二○二四年受核電機組除役影響金額約四百億元，對比同期間國際燃料成本暴增，二○二二至二○二三年連兩年翻倍、每年增加成本逾三千億元來看，核電機組除役對財務的影響有限。

行政院的核電除役後電力代替規畫先是再生能源，接著是天然氣發電，原則是優先以無碳再生能源，替代無碳的核電，但事實似乎並非如此，近年火力發電占比的提高，間接揭示了真相。

葉宗洸指出，二○二四年火力發電占比升至百分之八十三點一六，對照核二廠兩個機組分別是二○二一、二○二三年停止運轉，核三廠一號機二○二四年停機等時間點，「核電發電量減少，火力發電的發電量就會增加，原來政府規畫以再生能源發電來補足無碳電力的缺口，但就是補不了」，當再生能源進度落後，電力供應又要滿足需求時，只能增加火力發電的發電量，空汙排放問題就更嚴重。

台灣非核進程 製表／陳儷方

空汙傷身 專家呼籲能源轉型

對此台電指出，我國電力排碳係數自二○一七年每度○點五五四公斤降至二○二三年○點四九四公斤；台電火力電廠空汙排放則大減近七成，自二○一七年十點九萬公噸降至去年的三點四萬公噸。

而當火力發電加大運轉時，讓人擔憂空汙問題惡化。專家指出，空汙對健康的潛在影響大，政府應推動能源轉型，朝淨零減碳目標邁進。林口長庚胸腔內科系呼吸道疾病科副教授主治醫師邱立忠表示，空汙對健康潛在影響很多，最直接的衝擊是肺部疾病。成功大學環境微量毒物研究中心主任李俊璋提醒，當空氣品質達「橘色提醒」等級以上，應減少室外活動。