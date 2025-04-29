陽光行動／要買碳權 企業嘆被剝兩層皮

台灣即將邁入「非核家園」時代，政府推動以燃氣換核電的政策，換來的卻是電力碳排係數增加。在淨零碳排的目標下，對企業造成更沉重的減碳壓力，必須以買碳權、買綠電憑證等方式因應，而能源政策不改，電價面臨上漲壓力，對企業來說將形成雙重打擊，如同一隻牛被剝兩層皮。

政府設定淨零碳排路徑，對高碳排企業來說，減碳是首要目標。一間紡織業者表示，台灣不可能百分之百採綠電，未來發電有絕大部分是燃氣，台電每度電的碳排係數往上走，企業勢必面臨龐大的減碳壓力，且台灣的綠電每度電都在五點五元以上，風電甚至更高，企業要落實淨零，成本只會更高。

紡織業者說，營運成本仍是企業最優先考量的重點，只要電價上漲，都是不樂見的結果，對於企業來說，畢竟不是明天就要淨零，因此有成本低、碳排低的電力，一定是首選，其次則是成本低、碳排稍高的電，最後 才會去選擇成本高、碳排低的電。

在淨零與電價的雙重壓力下，造紙業者永豐餘也表示，電價增加，代表成本也會跟著增加，只能努力提升自發電的占比，以因應電價上漲的壓力。永豐餘著重於發展綠電，目前全球主要營運和生產據點的再生能源占比已達百分之卅五。

但永豐餘也說，天然氣價格持續攀升，對以氣代煤的燃料管理，政府的配套措施相對不夠完善，造成企業面臨極高投資風險。

有業者直言，政府既要淨零，能源政策卻反其道而行，特別是對出口為主的產業，淨零碳排是一定要達到的目標，但非核家園卻與企業無關，只是民進黨政府的神主牌，如果廢核能順勢減碳，企業絕對響應，但因意識型態，而要企業承擔營運上壓力，甚至還要面臨虧損的可能，企業怎麼會沒有怨言？