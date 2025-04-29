聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／要買碳權 企業嘆被剝兩層皮

聯合報／ 記者林海／專題報導
紡織業說優先考慮營運成本，不樂見漲電價。本報資料照片
紡織業說優先考慮營運成本，不樂見漲電價。本報資料照片

台灣即將邁入「非核家園」時代，政府推動以燃氣換核電的政策，換來的卻是電力碳排係數增加。在淨零碳排的目標下，對企業造成更沉重的減碳壓力，必須以買碳權、買綠電憑證等方式因應，而能源政策不改，電價面臨上漲壓力，對企業來說將形成雙重打擊，如同一隻牛被剝兩層皮。

政府設定淨零碳排路徑，對高碳排企業來說，減碳是首要目標。一間紡織業者表示，台灣不可能百分之百採綠電，未來發電有絕大部分是燃氣，台電每度電的碳排係數往上走，企業勢必面臨龐大的減碳壓力，且台灣的綠電每度電都在五點五元以上，風電甚至更高，企業要落實淨零，成本只會更高。

紡織業者說，營運成本仍是企業最優先考量的重點，只要電價上漲，都是不樂見的結果，對於企業來說，畢竟不是明天就要淨零，因此有成本低、碳排低的電力，一定是首選，其次則是成本低、碳排稍高的電，最後 才會去選擇成本高、碳排低的電。

在淨零與電價的雙重壓力下，造紙業者永豐餘也表示，電價增加，代表成本也會跟著增加，只能努力提升自發電的占比，以因應電價上漲的壓力。永豐餘著重於發展綠電，目前全球主要營運和生產據點的再生能源占比已達百分之卅五。

但永豐餘也說，天然氣價格持續攀升，對以氣代煤的燃料管理，政府的配套措施相對不夠完善，造成企業面臨極高投資風險。

有業者直言，政府既要淨零，能源政策卻反其道而行，特別是對出口為主的產業，淨零碳排是一定要達到的目標，但非核家園卻與企業無關，只是民進黨政府的神主牌，如果廢核能順勢減碳，企業絕對響應，但因意識型態，而要企業承擔營運上壓力，甚至還要面臨虧損的可能，企業怎麼會沒有怨言？

再生能源 壓力 核電 淨零 減碳 能源政策 電價 非核家園

延伸閱讀

IMF：AI經濟紅利可能勝過碳排增長代價 但各地無法均等享有

導入國際評級TCDD 攜手Sylvera首次聯合發表碳信用報告

兼獲ICVCM、Verra認可 西非1碳權專案達新標竿

雲豹能源攜天能綠電、陽明交大啟動合作 首創綠電隨產品導入

相關新聞

陽光行動／核電下月歸零 用電變貴變髒

核三廠二號機運轉執照將於五月十七日到期，全台最後一座運轉中的核能發電機進入除役階段後，宣告台灣正式邁入非核家園。

陽光行動／賴政府未說的真相 火力發電補核能缺口

根據行政院能源轉型目標，台灣二○二五年達成非核家園目標，屆時核能發電比重歸零，再生能源比重可達百分之十六，言下之意，火力...

觀察站／緊抱非核神主牌 能源困境仍無解

核三廠二號機即將停機，民進黨政府心心念念的非核家園即將成真，緊抱著神主牌的民進黨對支持者有了交代，但能源政策的訂定少了理...

陽光行動／關稅戰若再漲電價 通膨將面臨內外夾攻

核三廠二號機五月除役後，台灣就要進入非核家園，但也意味全國要面對更高的用電成本，面對物價已居高不下，一旦台電供電變貴，電...

陽光行動／穩供電 企業界：應尋求新能源技術

核三廠二號機五月除役後，台灣核電歸零，但企業界普遍認為，傳統發電、綠電絕對不敷使用，台灣必須積極擁抱新能源技術，包括正在...

陽光行動／學者質疑 拿核廢反核不科學

核廢料難以處理一直是反核人士反對核能的理由之一，先進國家處理高階核廢料有兩種路線，一是等待再利用技術商業化，二是永久封存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。