陽光行動／憂回饋金 恆春四鄉鎮挺核三延役

屏東核三廠二號機今年五月停機，宣告台灣進入「非核家園」。核三廠對恆春半島四鄉鎮居民來說，既是嫌惡設施，卻也是「社福金雞母」，其回饋金對各鄉鎮財政非常重要，四鄉鎮長均希望核三有機會延役，不要影響到回饋金。

依台電「促進電力發展營運協助金執行要點」，核三廠所在地恆春鎮和鄰接的車城、牡丹和滿州等三鄉鎮公所和縣府，年度電協金加上放射廢棄物貯存回饋金及公益專案補助，每年回饋金約兩億四千萬元，其中恆春鎮就分得約一億兩千萬元，占了一半。

核三廠表示，核三廠執照屆滿停機後，會依照新修正的高低階放射性廢棄物貯存及核電廠除役完成前的回饋要點，持續回饋地方；另外有家園復育和除役期間的專案回饋金，與除役前的金額相當，一直到廠址復原為止，除役期長達廿五年。

恆春半島四鄉鎮長均表態力挺核三廠延役，但面對國家既定政策，核三廠將於五月除役，也表示只能尊重。

牡丹鄉長潘壯志說，核三廠除役是國家的既定政策，只能坦然面對；不過，牡丹鄉的回饋金是四鄉鎮中最少，一年只有約九六○萬元，有的話當然很好，沒有影響也不大。

受影響最大的是恆春鎮，鎮長尤史經表示，目前所知，核三廠除役後回饋金中的發電部分一定會受影響，但是核廢料部分則不受影響，特別補助款部分大概每年會少七、八百萬元。

而回饋金用於生活福利金上，這部分不受影響，但各種社會福利補助，包括教育補助、老人年金等則會減少。

滿州鄉長古榮福指出，目前台電回饋金給滿州每年約兩千五百萬元，今年上半年不受影響，但下半年核三廠未發電後一定會減少，大概會影響到購買機具、辦活動等經費。至於核三未來是否有機會重啟，要看國家政策，但地方都非常贊同且支持。

主要是核三的機組都還能用，且核三的核安風險相較核一、核二小很多。國家能源政策要非常慎重，台灣現在仍持續發展工業，用電量大，核能除役後若難補上電力缺口，台灣恐陷缺電危機；核三廠若能延役，因風險性提高，回饋金也需要重新計算，補助會更多，對地方的財政更有助益。