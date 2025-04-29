陽光行動／關稅戰若再漲電價 通膨將面臨內外夾攻

核三廠二號機五月除役後，台灣就要進入非核家園，但也意味全國要面對更高的用電成本，面對物價已居高不下，一旦台電供電變貴，電價漲是否又助漲通膨情勢？學者表示，如果工業用電直直漲，恐將削弱廠商競爭力，但漲民生電價，對物價絕對是直接衝擊，加上綠色通膨、氣候異常等通膨變數，通膨噩夢對國人將形成巨大壓力。尤其美國關稅戰可能加劇通膨，若再加上漲電價，通膨將面臨內外夾攻局面。

力拚再生能源 恐會推升電價

中央大學經濟系教授吳大任表示，核電除役後，發電仰賴天然氣的比重更高，另外也得靠更多再生能源，但風電及太陽能等再生能源價格相對其他能源，價格更高，未來若全力發展再生能源，電價勢必要再上升，台電漲價可能性增加。

吳大任說，台電不可能無止境吸收成本，如果要漲電價，過去幾次都是漲工業用電，但廠商得面對國際高關稅，如果電價成本墊高，造成與其他國家如日本、南韓差距大，影響我國廠商競爭力，問題也很大。此外，隨著工業用電電價已與國際水準相差不多，未來恐怕只能漲民生電價。

針對台電漲價對物價影響，吳大任指出，工業電價對消費者物價指數（ＣＰＩ）影響比較間接，因為廠商用電成本不見得百分之百轉嫁消費者，但如果漲民生用電，老百姓、小商家都會是主要對象，對ＣＰＩ就是直接影響。

電力結構變動 建議動態調整

亞太商工總會執行長、東海大學兼任教授邱達生也說，當發電成本變高，台電如果反映電價而漲價，對通膨壓力毫無疑問，因為廠商最後只好轉嫁給消費者，尤其如果連民生用電都漲，對ＣＰＩ衝擊更直接。如果台電不漲價，就只能繼續虧損，最後變成公部門的赤字，留下的債務就是由後代子孫埋單，債留下一代。

邱達生說，美國祭關稅戰，原就會助長通膨，此時若因電力結構變動造成電價上揚，就是內外夾攻，甚至出口及內銷同時受影響，導致經濟成長受創。他說，雖政府希望再生能源能跟上電力供給，但再生能源進展有限，加上台灣未來發展ＡＩ用電量大增，政府考量經濟發展能否承受，恐不能拘泥除役想法，必須動態調整，或許不要一步到位，以免傷害供應鏈優勢。

氣候異常挑戰 大增廠商成本

吳大任表示，不只電價因素，這幾年通膨特別嚴重，主要原因是颱風侵襲，但氣候異常也會造成風災雨災，影響農作物生成；加上基本工資年年調高，雖有助經濟弱勢者多一點所得，廠商卻得面對人事成本增加，終究要反映售價。此外，明年起收取碳費的綠色通膨，種種因素都不利物價，若電價再堆疊上去，就是雪上加霜。

對於台電聲稱近年來竭力扮演「通膨消波塊」的角色，吳大任說，台電不應負擔壓抑物價責任，因為台電是一家公司，且獨占國內發電責任，如果一家公司一直虧損無法好好投資改善電網，最終會影響供電品質。況且目前立法院在野與執政立場差異大，未來要再補貼台電沒那麼容易，台電仍得漲價應付成本上漲。

但吳大任提醒，近期因美國祭出對等關稅，經濟衰退陰影導致需求減緩，國際油價也大跌，台灣電力八成靠火力發電，而天然氣主要靠原油，油價大跌採購成本下降，台灣核能退場剛好是全球經濟面臨衰退風險，電力結構改變的衝擊減輕很多，台電虧損壓力變小，或許十月電價也不需調漲。