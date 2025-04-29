觀察站／緊抱非核神主牌 能源困境仍無解

核三廠二號機即將停機，民進黨政府心心念念的非核家園即將成真，緊抱著神主牌的民進黨對支持者有了交代，但能源政策的訂定少了理性、科學和務實的討論，選擇性的放大核能的問題，無視於非核將付出的代價。在全球逐漸吹起返核潮之際，非核家園標記的不是美夢的開始，而是換來能源安全、供電穩定、全民健康與企業經營的噩夢。

民進黨不斷描述著未來台灣美好的能源配比：燃氣占百分之五十，燃煤占百分之卅、再生能源占百分之廿，但再生能源占比不斷跳票，發電缺口只能由燃氣、燃煤等火力發電填補。對民眾來說，揮之不去的是用肺發電的夢魘；對企業來說，被減碳的大帽子壓著，電力碳排係數卻不斷提高，淨零碳排無異於緣木求魚。

比企業減碳更迫在眉睫的威脅，則在於能源安全，目前再生能源發電占比僅約百分之十一，意即近九成發電量要由全仰賴進口的燃煤與燃氣一肩扛起，台電過去多次強調，造成嚴重虧損的主因是俄烏戰爭導致發電成本提高，未來一旦大環境再有風吹草動，發電成本是否又要飆升，造成一個再多補助也填不滿的財務無底洞？而要為錯誤政策付出代價的，還是落在所有納稅人頭上。

尤有甚者，目前兩岸關係緊張，一旦發生摩擦，共軍船艦封鎖周邊海域，台灣隨即就要面臨斷電危機，電網打造得再有韌性，也是無電可發。這種將能源安全掌控權交給他人的政策，實非聰明之舉，更有國家安全的隱憂。

再者，再生能源發電成本高，短時間更無下降可能，同樣也是台電虧損原因之一，且還看不到解方，電價上漲成了不可避免的局面，而面對高電價帶來的通膨，台灣又準備好了嗎？

當世界主要國家都已經開始重新擁抱核能，政府卻選擇了緊抱非核神主牌，面對企業界的殷殷企盼，官員一再用全民共識、核廢料處理、核能安全等原則搪塞，明眼人都看出，種種問題不是不能解決，使用核能是不為而非不能，當ＡＩＴ前處長司徒文都公開質疑「為什麼台灣政府要反對核能」時，政府更應好好思考，非核家園除了沒有核能，又為台灣帶來了什麼？