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考察核三 藍白立委促做延役準備

聯合報／ 記者潘欣中李柏澔／連線報導
立法院衛環委員昨天考察屏東核三廠，民眾黨立委張啟楷（右二）說，考察最大的收穫是看到核廢燃料池可再用5年，確認在法令完備、安全無虞下，是可以重新啟動的。圖／核三廠提供
立法院衛環委員昨天考察屏東核三廠，民眾黨立委張啟楷（右二）說，考察最大的收穫是看到核廢燃料池可再用5年，確認在法令完備、安全無虞下，是可以重新啟動的。圖／核三廠提供

核三廠一號機七月廿七日停機，明年五月二號機停機後全廠除役，國民黨立委提案放寬核管法核電廠換照期限規定，為核電延役解套。立法院社會福利及衛生環境委員會昨天赴屏東考察核三廠，藍白立委促請廠方為延役做好準備；民眾黨立委張啟楷說，最大收穫是看到核廢燃料池可再用五年，確認在法令完備、安全無虞和政府許可下，是可以重新啟動的。

不過，核能安全委員會表示，尚未除役的核三廠用過燃料池貯存空間有限，僅可供約運轉四年多，而依照我國核電機組狀況，運轉中機組執照換發申請審查時程最快三年可完成。核安會指出，中長期而言，中期暫時貯存或最終處置為必要的設施，然而國內地狹人稠更顯困難，主要因為選址不易、民眾溝通及地方政府態度等。

國民黨蘇清泉、陳菁徽、民眾黨張啟楷、陳昭姿和民進黨徐富癸五名立委昨參訪核三，屏東縣議員盧玟欣、潘翠雲、恆春鎮長史尤經、車城鄉長陳政雄及十名里長到場挺核三延役。

「核三廠考察行程是反映地方挺延役的共同心聲。」蘇清泉說，核能是最好的綠色能源、最便宜基載電力，昨天現勘核三廠，一號機正在降載中，他特別關心機組現況，他認為降載到停止運轉後，可趁此時檢視內部機件設備是否需要更新或保養維修。

徐富癸則說，尊重政府的能源政策，核電廠延役涉及國家能源政策、相關法令和安全性，更要考慮地方居民意見，延役不是簡單的是非題，核三進入除役，會緊盯台電供電和備援是否到位。

屏東縣 核三廠 核電

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