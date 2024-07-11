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「賴上任前討論多次」李遠哲：廢核要延後
「國家氣候變遷對策委員會」最高顧問李遠哲昨表示，從能源大政策來看，政府應該調整能源政策，「對我們最不好的先拿掉，廢核要往後延」，等綠能足夠了，再談廢核的問題，否則廢核之後要多燒煤、油、氣，這是不對的，環境會變得更壞。他強調，賴清德總統未就任前就邀他多次討論。
李遠哲昨到台中參加國立科學博物館「氣候行動｜全球沸騰時代」特展，他受訪表示，二○五○要達淨零排，二○三○年就要減半，現在開始每年就要減百分之十，否則會非常悲慘，無法達標。
「目前我們最重要的還是要減碳、急速減碳。」李遠哲說，溫室氣體增加後，溫度就上升，溫度上升一點五度後會愈來愈快，「我們只有六、七年的時間可以努力，每年減排百分之十，這樣還有希望，如果我們不努力，人類可能會滅絕」，「賴總統、賴政府要努力」，否則二○五○年未達標，把這條線拉下來，「以後地球就再也不是我們能住的，人類會慢慢消失掉，熱浪來了，沒電了、大家就熱死了，這些會來得很快」。
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