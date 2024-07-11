聽新聞
test
0:00 / 0:00

「賴上任前討論多次」李遠哲：廢核要延後

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
「國家氣候變遷對策委員會」最高顧問李遠哲說，國家應調查能源改策，暫時不廢核。記者黃仲裕／攝影
「國家氣候變遷對策委員會」最高顧問李遠哲說，國家應調查能源改策，暫時不廢核。記者黃仲裕／攝影

「國家氣候變遷對策委員會」最高顧問李遠哲昨表示，從能源大政策來看，政府應該調整能源政策，「對我們最不好的先拿掉，廢核要往後延」，等綠能足夠了，再談廢核的問題，否則廢核之後要多燒煤、油、氣，這是不對的，環境會變得更壞。他強調，賴清德總統未就任前就邀他多次討論。

李遠哲昨到台中參加國立科學博物館「氣候行動｜全球沸騰時代」特展，他受訪表示，二○五○要達淨零排，二○三○年就要減半，現在開始每年就要減百分之十，否則會非常悲慘，無法達標。

「目前我們最重要的還是要減碳、急速減碳。」李遠哲說，溫室氣體增加後，溫度就上升，溫度上升一點五度後會愈來愈快，「我們只有六、七年的時間可以努力，每年減排百分之十，這樣還有希望，如果我們不努力，人類可能會滅絕」，「賴總統、賴政府要努力」，否則二○五○年未達標，把這條線拉下來，「以後地球就再也不是我們能住的，人類會慢慢消失掉，熱浪來了，沒電了、大家就熱死了，這些會來得很快」。

李遠哲 氣候變遷 淨零 減排 減碳 能源政策 賴清德

延伸閱讀

李遠哲憂淨零目標 反對為廢核燒油煤

抽碳費遇困難 彭啓明：氣候變遷碳定價認知落差大

李遠哲挺核、稱賴清德有壓力 蔣萬安侯友宜籲拋意識形態

影／民進黨非核家園轉彎？柯文哲：認錯不是這麼困難

相關新聞

核電延役修法無共識 下會期再戰

為修改核電機組申請延役時的法制程序，立法院教育及文化委員會昨排審「核子反應器設施管制法第六條修正草案」五個立委版本，但因...

考察核三 藍白立委促做延役準備

核三廠一號機七月廿七日停機，明年五月二號機停機後全廠除役，國民黨立委提案放寬核管法核電廠換照期限規定，為核電延役解套。立...

「賴上任前討論多次」李遠哲：廢核要延後

「國家氣候變遷對策委員會」最高顧問李遠哲昨表示，從能源大政策來看，政府應該調整能源政策，「對我們最不好的先拿掉，廢核要往...

核電延役 朝野立委下會期再戰

藍白陣營聯手為核電延役解套的核管法修法，立法院教育及文化委員會昨（10）日排審，雖然因朝野對核電延役共識嚴重不足，未進入...

非核家園變火電家園 專家：核電技術上可快速延役

立法院教育及文化委員會今日排審國民黨立委所提出的核能延役法案，不過朝野未達成共識，將另期審查。清華大學核工所特聘教授葉宗...

恆春核三廠1號機延役否 藍綠白立委各有看法

立委今天前往恆春核三廠了解1號機組降載情形。國民黨立委蘇清泉重申核電延役立場；民進黨立委徐富癸則說「這不是簡單是非題」；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。