核電延役 朝野立委下會期再戰

藍白陣營聯手為核電延役解套的核管法修法，立法院教育及文化委員會昨（10）日排審，雖然因朝野對核電延役共識嚴重不足，未進入實質審查，不過，針對若修法通過，核三廠能重新運轉嗎？核安會主委陳東陽回應：無法評估運轉時程；經濟部次長連錦漳則表示，就算修法通過，最快也要五年，恐怕緩不濟急。

會議召委、國民黨立委柯志恩宣布擇期再審。由於立院本會期延會至16日就結束，為核電延役解套的修法恐只能留待下會期再戰。

核管法審查無進展，延役無法解套，核三廠1號機將於7月27日除役。

柯志恩表示，此次排審《核子反應器設施管制法》修法，主因企業界關心能源議題，不過昨日討論下來共識嚴重不足，最大的問題在於國民黨內部意見也不一，部分人士認為能源問題應由執政黨負起責任，質疑是否有必要在此刻修法、幫助執政黨。柯志恩說，能源問題茲事體大，昨日已啟動討論，至少下次要討論時可以省去詢答的時間，直接進入逐條討論，不排除在審查前舉辦公聽會。

台電董事長曾文生會後表示，核電延役可以討論，但對於後續核廢處理，須給予台電支持；他並強調，穩定供電不光是核電延役，盼各界支持台電各種電源開發，給予台電合理空間。