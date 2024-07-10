反核團體：核安疑慮未釐清 籲藍營撤核電延役案

中央社／ 台北10日電

立法院今天審查核電延役草案，最後決定擇期繼續審查。廢核平台呼籲國民黨應撤回延役法案，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，老舊核電不應延役。

立法院教育及文化委員會今天審查國民黨立委提出核管法第6條條文修正草案，鬆綁核電機組換照規範。

經濟部次長連錦漳被質詢時表示，核三廠一號機若延役，就目前來講，最快也要5年，核能停了再運轉，很多複雜問題，評估完之後，最長搞不好要10年，對能源供應是緩不濟急。

全國廢核行動平台今天發布新聞稿表示，核電延役如此重大的政策變更卻無絲毫可行性評估，成本、安全的評估完全都沒有在國民黨提出的修法中提到，不僅經不起成本效益分析，短期內也完全無法幫助電力供給，更必須由全民來承擔龐大的成本。

廢核平台表示，目前核一、二廠核廢料已爆滿，僅剩下核三廠用過燃料池還有約4年的儲存空間；目前沒有任何地方縣市政府願意接受核廢料，即使是國民黨執政的地方縣市也如此。

廢核平台批評國民黨鼓吹核電延役，卻拒絕討論如何妥善管理用過核燃料棒，也避談高階核廢料的最終處置，如此不負責任的延役修法，只會製造更多後端處理問題。

廢核平台再次呼籲國民黨應撤回延役法案，在老舊核電廠的核安疑慮未釐清前，在核廢料尚未有解決路徑前，老舊核電不應延役，更不應草率修法；應依據國際最嚴格的標準，提出核電安全分析、地質風險評估等報告，向社會充分揭露延役的風險與成本，為人民把關。

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