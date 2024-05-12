綠營：核電延役3難題 不能冒進

準總統賴清德五二○就職前夕，核電延役再成話題，隨著和碩董事長童子賢二度提及核能可能性，民進黨反核立場似有鬆動，但黨內普遍認為，核電延役無論在整體情勢或地方政府意願上，都是難題，必須要在社會有共識、有核能安全機制及核廢料處置有解方等三前提下，才能進一步討論。

童子賢近來主張核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平引進芬蘭新型核電廠，由於他一度被點名是賴清德的閣揆人選，此言也被視為替賴鋪台階，試試水溫；而出身民間的準經濟部長郭智輝也曾說，若核電真有延役需求，希望取得全民認同。

儘管賴政府對核能態度似有鬆動，但民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤強調，能源政策不是誰說了算，一定要在社會有共識、有核能安全機制及核廢料處置有解方等三前提下，才能進一步討論。她也質疑國民黨一面提出核電廠延役條例，卻對核廢料處置莫衷一是。

環團出身的民進黨團副幹事長洪申翰說，任何能源選項的優缺點、風險都可以被綜合考慮，但不可能靠核能解決所有能源問題。考量台灣的地質條件、地理環境、人口稠密等因素，安全不應打折扣，核廢料更是台灣面對核能議題，比他國更具挑戰和辛苦之處。

儘管賴辦目前未對此議題回應，但觀察賴清德上月廿二日在一場座談上宣告未來將推動「淨零轉型五大策略」，裡頭就未提到核能。民進黨多名立委都曾私下表示，不是反對討論核電延役，但實務上確實難行，無論是地方政府或核電廠所在的選區立委都會跳腳，陷入「別人的孩子死不完」的論戰中，無法冒進。