核電廠同行審查報告 核安會還在等

近日地震頻傳，再加上核電廠延役話題延燒，有監委因此針對核電廠抗震能力立案調查，檢視核一、核二、核三各核電廠的安全程度，以及後續耐震安全工作為何。對此，核安會核管組簡技何恭旻表示，自二○一一年日本福島核災事故後，即要求台電啟動同行審查（Peer Review），是否需再做耐震補強，要等到報告出爐。

何恭旻說，日本福島核電廠事故後，要求台電參照國際作法，依照美國「地震危害分析資深委員會（SSHAC）」程序重新檢視，邀集國內外專家針對核一、二、三廠進行地震危害評估，也陸續按照國際作法補強。目前台電正在執行同行審查，審查報告完成後也將提送核安會，核安會再從安全管制角度進行審查確認，才能確定是否有需要再做耐震補強，經費、工期則由台電評估。

何恭旻表示，至於為什麼同行審查這麼久？核安會解釋，福島核災後，要先做資料搜集，依照美國「地震危害分析資深委員會」程序，由國內外相關專家重新檢視、評估確認地震危害多大後，核電廠再按照地震危害大小評估結果，再進行一次評估檢視耐震性，看是否有需要強化，由於電廠承受能力要經過專業計算評估，所以整體程序要花比較長時間。

不過核安會也說，在完整報告出爐前，會先做比較快速的檢視，確保若核電場遇到強震，可安全停機，廠商結構也稱得住，這部分台電已經在二○二一年完成快速檢視的安全停機串補強。

至於同行審查仍還在進行中。台電表示，核電廠對於防震能力本來就有高度要求，當初電廠興建時一定有符合當時對核電廠防震的要求與法規，否則無法啟用；同時，核電廠經歷每次地震都有地震儀監測，以掌握地震對核電廠設施安全的影響情形。

台電表示，福島事故後，台電依核安會要求循美國核管會（ＮＲＣ）建議，重新評估我國核電廠地震廠外危害，陸續完成地震危害度分析、先行耐震補強及地震安全度分析。其中，建廠時耐震基準與所指機率式地震危害評估方式不同而有異，台電後續針對電廠安全停機的設備及結構均已完成盤點及補強，持續確保運轉、除役階段穩定安全無虞。

福島核災後，台電曾針對福島核電廠一連串致命失誤進行研究，並據此改善台灣核電廠的防禦措施，除了原本廠址就離岸較遠、高程較高外，設有緊要抽水機房並有各自獨立的水密艙保護；增建十七到十九公尺的海嘯牆，留有六公尺的安全餘裕；後備電源有氣冷式柴油發電機、氣冷式氣渦輪發電機，高程各為十二到十五公尺及廿二到卅五公尺；生水池設備高程五十一到一一七公尺；最後還有斷然處置措施，以阻止爐心熔毀。