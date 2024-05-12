田秋堇等監委 核四公投案前夕曾呼籲終結核電

正值社會討論核電廠延役之際，監委田秋堇等人昨天表示，將針對現有核電廠抗震能力申請自動調查。無獨有偶，同樣是田秋堇領銜，監院也在二○二一年底、重啟核四公投案前夕，公布關於核安調查報告，直指政府未對核災做充分準備，應終結核電。

二○二一年十一月廿六日，監委田秋堇、王麗珍、趙永清、林盛豐針對「我國對於核災救災與復建總社會成本於法律面及執行面之分析」，說明報告內容。

田秋堇表示，台電參考日本福島事故經驗，準備災民七日緊急安置作業七億八千萬元，但經費遠遠不足日本、法國。若單看福島核災損害賠償支出，將近二點五兆元，依法台灣對每一核子事故所負賠償最高限額為四十二億元，僅為日本福島核災賠償金額的百分之○點一七，差距至為懸殊。

田秋堇也質疑，台灣核電廠周圍的緊急應變計畫區僅以周圍半徑八公里為畫定範圍，對比加拿大、西德十公里，美國十六公里，瑞士及芬蘭廿公里有相當落差，更與日本福島核災實際疏散卅公里以上範圍，顯有差距，恐增加受災風險。

監委調查後認為，台電雖建立「斷然處置程序」與指引因應複合式天災，但此程序是成敗關鍵，須賴現場工作人員大難來臨時仍原地死守，為人性嚴酷考驗，難說是萬無一失。

趙永清指出，政府面對核災沒有做好充分準備，一直未嚴肅面對，這態度舉世皆然，日本、俄羅斯也未料到會發生核災，而台灣地狹人稠，又面臨核電廠施工品質落差、核廢料無解的情況下，沒有資格再興建核電廠，趕快終結才是好的因應之道，若真的發生如福島般的核災事故，對台灣來說是亡國滅種的危機。