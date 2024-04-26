核三明年除役 學者憂台電低估風險…虧損不只300億

核三廠明年五月將進入除役階段，外界關切基載電力不足影響供電穩定，也擔心廢除最便宜的核電後電價再漲一波。台電總經理王耀庭表示，核電成本與火力發電成本每度只差兩元，一年影響發電成本增加三百億元，「會影響到電價，但很小」。但學者認為台電低估了風險，放棄便宜的電力不用，若不漲電價，注定台電的虧損增加。

王耀庭昨天接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪。針對藍營將推動「核子反應器設施延役條例」草案，為核三延役解套，王耀庭表示，台電已為非核家園做為了準備，包括增加燃氣發電機組、燃油改燃氣等，只是過程中受到一些阻礙，目前有些不順利，備轉容量會慢慢出現不足，台電原本預定的備轉容量是百分之十五，但再降一點也還沒關係，白天用電量雖高但有太陽能，對台電而言壓力比較大的時間是晚上六時至十時的夜尖峰時段。

根據台電官網揭露，核電目前發電成本每度一點一元，是成本最低的電力，核三明年五月全數停機後，台電平均發電成本將提高，台電是否會調漲電價反應成本的提高？王耀庭表示不會，他說，核三廠一年發電一五○億度，與平均成本每度電差兩元，核三停機後，發電成本只會增加三百億元，比較俄烏戰爭國際能源價格大漲，台電購置燃料成本爆增三千億元，「是三千億元與三百億元的差距」，核三廠除役對電價的影響幅度小，每度僅○點一二元。

但清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，王耀庭的說法大有問題，先不談供電穩定度的疑慮，為核三除役做準備的機組是燃氣機組，但天然氣接收站數量不足是大問題。

至於核三停機除役對發電成本影響幅度很小的說法，葉宗洸認為低估了風險，他說，王耀庭評估增加三百億元發電成本，是在所有機組都可以上線供電、足以取代核三這個基載電力機組的情況下，問題是，當夏天電力供應不足會用哪些機組來彌補？當化石燃料不足時，只剩成本高的再生能源補位，或是啟用需量競價購回電力？放棄便宜的電力不用，若沒調漲電價，就是注定台電的虧損增加，把這些成本放進來考慮，絕對不只三百億元。