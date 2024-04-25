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新聞眼／神主牌或下台階 賴清德要選哪個
民進黨智庫副董、和碩董事長童子賢日前坦言卅年前反核想法變了，「地球暖化才是人類公敵，而核能不是」，被政壇解讀是新政府能源轉彎的前奏曲；藍營趁勢在立法院推動「核子反應器設施延役條例草案」，一口氣為核一、二、三廠延役解套。下台階已鋪好，就看準總統賴清德上任後，是要繼續擁抱民進黨反核神主牌，或是順勢接招，解決缺電的燃眉之急。
今年尚未進入七月炎炎盛夏，四月十五日即傳出台電有四部機組跳機，最後在台積電出手相救下，全台才躲過大停電危機，但這陣子新北、桃園多處地區，頻頻傳出停電，北台灣彷彿籠罩在限電危機裡。台電總經理王耀庭一度為此請辭又被慰留，王耀庭替台電辛苦同仁抱不平，不願為缺電「背黑鍋」，反而證明了在民進黨「非核家園」神主牌不可撼動下，台灣電力如天天走鋼索、能源多元性不足、台電只能苦撐的事實，也留下燙手山芋給賴清德。
相較於蔡政府對於非核家園的鐵板一塊，賴清德對於核電相對務實，他在擔任閣揆期間重啟核二二號機，還曾遭到環團告發涉嫌刑法的公共危險罪。如今作為賴清德重要的「民間友人」，甚至盛傳也是賴清德最屬意的閣揆人選，童子賢罕見坦言「卅年前我也反核，十年前關注地球暖化後，開始陷入掙扎」，讓人不免聯想，民進黨「反核」核心理念開始鬆動，是否代表賴清德的意向也可能「蔡規賴不隨」？結論尚未揭曉，但是台灣面臨的缺電和斷電危機，已經不能等。
核電延役討論再起，多名藍委已提案推動核電廠延役，藍營正視民意、回應民意，已搭橋提出修法版本；五二○後新政府是否要隨童子賢的真心話大轉彎，解開台灣能源危機、碳排放居高不下、民眾用肺發電的困境，或是繼續死抱反核神主牌不放，大家都在等賴清德的答案。
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