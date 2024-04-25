童子賢贊成延役 用核能幫助「綠」

和碩董事長暨台灣玉山科技協會理事長童子賢昨天指出，為了讓台灣電力有保障，溫室氣體排放也可獲得控制，現代電力供應需要「黃金組合」，包含核電、綠能和燃煤，台灣可以考慮比照美國等先進國家，把核電比率提升到百分之廿或百分之廿五。

童子賢昨出席「全球ＥＳＧ浪潮與企業法律風險管理國際論壇」，針對核三廠是否延役，他說，台灣如果要勇敢面對地球暖化的議題，扮演地球村好成員的話，免不了要借助綠能跟核能，所以他贊成核三廠延役。

童子賢說，自己不是擁核者，只是認為核能幫助「綠」。綠能的理想非常好，但綠能是一種間歇性能源，如果過度依賴太陽能發電，可能會發生間歇性供電和停電。

童子賢表示，綠能必須搭配一部分基本負載發電，如果大量使用天然氣，不僅成本昂貴，也可能受到天然氣運輸中斷的影響，且天然氣儲存量無法長達三個月或六個月，但煤與核能可以。為求取效率、環保及各方面的平衡，「我把這樣的平衡叫做黃金組合」，包含核電、綠能和煤，可以讓空氣汙染大幅下降、成本大幅下降，基載電力也有了保障，但是又不至於太依賴單一項目發電。

童子賢舉例，法國非常依賴單一項目，有百分之七十發電都來自核電，「台灣目前的社會狀態不會支持這樣，也用不著」，但可考慮把核電比率提升到百分之廿或百分之廿五，像美國核電占總發電量大約百分之廿。沙烏地阿拉伯是產油國，也正在發展核電，不想依賴單一項目發電。

工總新任理事長潘俊榮說，政府提供更穩定的水電來源，才能讓企業留在台灣。針對產業界面臨的缺水、缺電、缺工等「三缺」，潘俊榮形容「這就像企業的糧食問題，企業沒有糧食將沒辦法活下去」，政府若要留住企業，糧食供應就必須充足，期待政府針對這三缺進行全面考量。