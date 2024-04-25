核安會：核電延役須檢視個別機組狀況

國民黨立委推動「核子反應器設施延役條例草案」立法，為已除役或即將停機的核三廠解套，未來持續提供核能電力，核安會主委陳東陽表示，核電機組延役問題已在社會上討論許久，核安會尊重立法院修法的決議，目前已知有五個不同立委的草案版本，但核電機組延役仍須由台電檢視個別機組的狀況。

陳東陽表示，核能是低碳能源，但是否繼續使用核能需要社會共識，且二○五○淨零目標很難排除核能的選項。

國內目前有四座核電廠，核一廠及核二廠均已停機除役，其中，核一廠很多設備都已拆除，回復需要更長時間，知情人士表示，已不可能原機啟動；核二廠的問題在於用過燃料棒無處放置，如果燃料池的問題獲得解決，因機組還沒拆，有機會重啟使用；至於核三廠就更簡單，因為還在正常運轉，如果時限的問題獲得解決，就可以繼續使用。核四廠目前是封存狀態。

國民黨籍立委張嘉郡昨在立法院經濟委員會質詢王美花，現在能源政策都是為了服膺民進黨的非核黨綱，台電的鉅額虧損導致全民漲電價、全民埋單都是因為民進黨的非核黨綱，但王美花表示不同意，「已澄清多次是因為俄烏戰爭之後國際能源價格高漲」。

張嘉郡說，反核最力的德國開始討論重啟核電，經濟部對七月將屆期停機的核三一號機態度為何？

王美花說，核三要延役有幾道關卡，一是科學的討論，二是核能安全，三是核電運轉四十年要停役的規定，依照規定，核三一號機屆期就應該要停止，還有核廢料的處理，都需要台灣社會的共識，也需要專業的討論。