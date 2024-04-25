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核電延役藍營意見分歧 趙少康：為全民而做

聯合報／ 記者張睿廷唐筱恬鄭媁林銘翰／台北報導
國民黨立委王鴻薇（右起）、中廣前董事長趙少康、立委賴士葆、台北市前市長郝龍斌與清大原科中心主任葉宗洸等人，昨天開記者會推動核電廠延役條例。記者黃義書／攝影
國民黨立委王鴻薇（右起）、中廣前董事長趙少康、立委賴士葆、台北市前市長郝龍斌與清大原科中心主任葉宗洸等人，昨天開記者會推動核電廠延役條例。記者黃義書／攝影

電價才調漲，台灣卻面臨缺電危機，中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌國民黨立委、學者推動修法讓核電廠延役，只是藍營內部意見歧異。趙少康昨證實，黨內有些人不希望替民進黨解套，但這是為全民而做，但中央政府如果不願動作，還是沒有用處。郝龍斌呼籲，新政府上任後導正錯誤政策，如果今年七、八月前，再發生幾次停電、斷電，「賴團隊和新內閣的蜜月期就結束了！」

趙少康表示，近日桃園停電停了快十次，台北、台南各地停電頻傳，電就是不夠用、輸配電也是問題。他主張，核一、二、三廠都應該延役，核四經過專家評鑑也可以重啟，「核電占比沒達到百分之卅，二○五○年絕不可能淨零」，連中研院院士李遠哲都講過能源政策要評估，呼籲藍白聯手讓「核子反應器設施延役條例草案」完成立法。

目前相關修法版本，賴士葆提出「核子反應器設施延役條例」草案，核一、二、三廠只要安全無虞都可申請延役；國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、蘇清泉等人提出「核子反應器設施管制法」第六條修正草案，載明延役不定期限，為核能延役解套。

但藍營作戰方向，湧現兩股聲音。一派被視為「少康幫」的賴士葆、王鴻薇等人，紛紛主張不用等綠營出手，應修法解決迫在眉睫的能源危機，以回應民意；另一派藍委認為，何必修法替賴清德找台階下，民進黨必須為自己錯誤的能源負責任。目前，國民黨經濟委員會召委楊瓊瓔、教育委員會召委柯志恩仍舊按兵不動。

此外，用過的核燃料是否可以移出燃料池，必須地方政府點頭。眼前核一廠、核二廠都在藍營執政縣市，核一廠、核二廠燃料池已滿，台電規畫推動核一、二廠室外乾貯設施，但未獲新北市府核發相關證照。所以核一、核二廠要延役，第一關是市長侯友宜必須點頭，若執行時間點落在二○二六地方選舉期間，恐讓藍營騎虎難下。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，國民黨內部確實有兩種聲音，一股呼聲是要修法，另一群認為民進黨須對錯誤的能源負責，不是靠藍營修法幫忙解套。

國民黨文傳會主委李彥秀坦言，「這樣的修法是在幫準總統賴清德搭好下台階」，她呼籲賴清德應順勢封存民進黨反核神主牌，重新思考能源政策。

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