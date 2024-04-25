停得夠久就不算停電？ 台電被批美化供電可靠度

近來電力供應不穩議題引發討論，蔡政府及台電一再強調全台停電次數十年來已降低七成，但民眾黨立委張啓楷昨天指出，台電統計的每戶停電時間及次數，未將大型停電事故造成的停電次數及時間納入計算，質疑台電根本在搞認知作戰，是否「停得夠久就不算停電？」台電則回應，這次遵循國際標準，相關數據也公布在官網供檢視，從未隱瞞數字。

張啓楷昨天在立法院經濟委員會指出，台電在二○二一及二○二二年都有重大停電事故，但台電把這些大型停電事故單獨列出來，沒有計入停電時間及次數中，質疑台電美化供電可靠度報告，疑似「蓋牌」。

張啓楷說，以二○二二年發生三○三大停電為例，造成平均每戶停電時間應該是九十一點二八五分，每戶平均停電次數為○點四六七次，但台電認為次數應該是○點一八一（次／戶年），時間只有十四點九三六（分／戶年）。他質疑為什麼排除三○三大停電事故造成的停電數據，這是要欺騙民眾？還是認知作戰？為什麼移花接木？

經濟部長王美花則回應，不是移花接木，台電網站都有做說明，立委才看得到加註的說明。

台電發言人副總蔡志孟受訪表示，台電的供電可靠度指標是依據ＩＥＥＥ標準協會，採用其電力系統可靠度指標中提出的停電事故定義，再參考國際各國案例，以「每戶平均停電時間」及「每戶平均停電次數」作為供電可靠度衡量指標，且針對小動物、車輛撞擊、樹木影響以及鹽害、霧害、落雷等因素造成的無預警停電事故，皆一併納入統計。此外，只要超過一分鐘停電事件都會納入，遠比多數國家採用的三或五分鐘以上才納入統計的門檻更嚴苛。

蔡志孟說，人為疏失、天災等重大停電事故，是統計上的離群值，他以日本東電曾因颱風災情導致停電兩百分鐘為例，如果計入離群值，將無法準確追蹤每年數據改善趨勢，包括南韓的韓電、日本的九州電力等電力業者，針對重大事故的停電，都沒有呈現在公開數據，台電就是沒有要蓋牌或漏算，才以附註方式，揭露加入重大停電事故後的停電時間及次數，如果要隱瞞，就不會在官網上公開數據。

中研院兼任研究員梁啟源表示，停電原因不論是天然災害還是人為疏失，對用電戶而言結果都是停電，不能因為大型停電事故的停電時間很長，就排除計算，在供電可靠度統計中，次數及時間都該計入。