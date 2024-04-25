核電廠延役聲浪再起 藍推案籲賴清德解決缺電危機

缺電危機引發社會關注，繼和碩董事長童子賢日前呼籲「核能不是人類公敵」，國民黨立委與學者專家昨天宣布，將推動「核子反應器設施延役條例」草案，呼籲準總統賴清德能源政策絕不可「蔡規賴隨」。核電廠延役再掀話題，民進黨發言人吳崢表示，民進黨對於能源轉型的態度和腳步都不會改變，同時尊重立法院各立委提出的法案。

核四宣布封存十周年 反核再上街

今年是反核占領忠孝西路行動十周年，也是核四宣布封存十周年，在蔡政府「非核家園」政策下，目前核一、核二廠進入除役階段，核三廠一號機今年七月除役。全國廢核平台發起本周六再上街頭表達反核主張，但最近新北、桃園數次停電，引發民怨，力促核電廠延役的聲浪也再起。

童子賢：台灣電力需要黃金組合

賴清德即將在五二○上任，學界、企業界均呼籲政府需正視缺電危機。童子賢日前被問到能源議題坦言，「卅年前曾經反核，但現在認為核能不是人類公敵」，更認為電力需要「黃金組合」，台灣甚至可以考慮比照美國等，把核電比率提升到兩成至兩成五。

「今年夏天，大家馬上就可以看到，明年核三的二號機在五月除役之後，問題會更嚴重。」清大原子科學技術發展中心主任葉宗洸指出，有人說台灣去年用電量下降，不過去年是因為我國經濟成長率創十四年新低，今年經濟變好，用電量勢必成長，但政府準備好了嗎？核電廠延役絕對有必要。

藍提核能解套方案 製表／財經中心、政治中心

核電廠延役草案 可重啟核一核二

國民黨立委賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、翁曉玲昨舉行推動「核子反應器設施延役條例」草案記者會，葉宗洸、前原能會主委蔡春鴻、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌等人與會。賴士葆指出，草案是為了讓核三廠延役，也可適用核一廠、核二廠，「等於可以重啟核一廠、核二廠，起死回生」，但是否調整我國能源政策的決定權，仍在民進黨政府一念之間。

蔡春鴻表示，國民黨立委先前提出的是修改「核子反應器設施管制法」第六條，僅針對尚未除役的核三廠；但本次推動草案將核一廠、核二廠納入討論，等於是一次解禁三座核電廠。

藍營力推核電廠延役，綠營則力挺反核民意。民進黨立委林宜瑾說，就算新法上路，也不該走回頭路，難道國民黨要在藍營執政縣市蓋新核電廠嗎？她反對老舊核電廠延役，籲國民黨莫與未來世代為敵。

對於藍營擬修法讓核電廠延役，經濟部長王美花昨天表示，立法院對於相關法規的討論有不同意見，法規是否修改及核後端如何處理，都需要有社會共識，目前經濟部對各電廠的安全運轉一定都要確保。