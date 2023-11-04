馬英九：閣員打臉陳建仁核電言論 是蔡英文下令的嗎？

行政院長陳建仁本周二在立法院首度表明「核電是綠電」，卻遭經濟部長王美花公開糾正，行政院發言人林子倫也表示「核能發電並未被視為綠電。」前總統馬英九今在臉書發文，指他對此的感覺不只是難過，更是憤怒。這個政府怎麼回事？能源政策是國家重大政策，國家最高行政首長的政策性談話，居然會遭到部屬公開糾正，陳建仁院長是幹假的嗎？這樣陳院長還做得下去嗎？

馬英九表示，蔡英文總統提出的「非核家園」，包括2025年台灣再生能源達到佔比20%的目標，根本證明做不到，對台灣也沒有幫助。2017年8月15日，全台灣大停電5小時；2018年五月台北市、新北市發生11次跳電。蔡政府終於被迫在2018年6月將停機的核能二廠二號機恢復運轉，以維持足夠的備轉容量。但「沒有核電，就會缺電」的冷酷事實，卻沒有讓蔡政府學到教訓。

馬英九說，2018年11月結合地方選舉辦理的「以核養綠」公投，同意廢止《電業法》95條之一「核能發電設備，應於中華民國114年以前全部停止運轉」的規定。四座核電廠所在的金山、萬里、恆春、貢寮各地區公投結果大多與全台6比4的得票比例相近，但蔡政府的回應卻是「不予理會」，核一、核二和核三都不延役，核四也不重啟。

馬英九表示，民進黨長期要求「修正鳥籠公投法」，降低公投門檻；為了「核四公投」，民進黨前主席林義雄千里苦行三次，要求「人民作主」。如今公投門檻降低了，鳥籠打開了，人民作主了，蔡政府卻對人民作主的決定毫不理會，對這種踐踏民意的蠻橫傲慢態度，國人應該嚴厲譴責。

馬英九說，現在全球197個國家當中，美國、歐盟、日本、韓國等國，不但都不反核，還在擴大興建新的核能電廠，尤其是美國，除本身有93座核電廠，還在協助如烏克蘭、巴西、印尼興建核能電廠。日本除了繼續重啟2011年福島核電事件後停機的機組外，更令人注意的是據美國《時代雜誌》2年前的報導，中國大陸計劃在15年內投入四千四百億美元新建150座核電廠，加上原有的51座，總數將增加到201座，成為世界最大的核電國家，超過美國的93座。台灣還在推動「非核家園」這種早就遠遠落後於世界發展，更有害台灣未來的政策，實在是不可思議，更是不可原諒。

馬英九表示，陳建仁院長前天的發言，已公開說明我國也是全球視核能為綠能國家的一員，卻遭自己的閣員公開打臉。他要問的是，陳院長提出政策之前，沒有在行政院內部討論過嗎？難道是蔡總統下令要王美花與林子倫發言糾正陳建仁的嗎？這不是面子問題，更是我國能源政策混亂落伍問題。政府究竟是誰在決定能源政策？