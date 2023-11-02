核能等於綠電？ 政院口徑反覆難適從

核能到底是不是綠能，執政黨口徑不一。行政院長陳建仁日前質詢時說出：「核能是綠電」，被質疑不符合「非核家園」的口號。經濟部長王美花立刻跳出來否定說，「台灣的綠電不包含核能」。但民進黨總統候選人、主席賴清德競選時曾強調不完全排除核能……。凡此，執政黨巨頭的說法莫衷一是，民眾更是無所適從。

官員紛救核能之火

陳建仁31日在立法院接受質詢時表示，「核電是綠電」，但台灣如果要發展核電，就要考量核廢料及民眾是否可以接受；並表態未來如果核能技術突破到能發展核融合的話，政府樂觀其成，也會支持。其實賴清德也曾提到，只要未來的技術有辦法促成核能發電，且沒有核廢料的話，「我也會接受」。

王美花隨後出面澄清閣揆說法，「核電是綠電」只是歐盟考量綠色金融情況下的產物，世界各國對於綠電的定義還是沒納入核電。陳東陽面對立委質詢時，也只敢說：「核電是低碳電力」，歸類為潔淨能源。

行政院發言人林子倫也澄清表示，核能發電是否被視為綠電，歐盟在認定上也有嚴格前提，須先滿足核廢料處置相關規範，然而國內核廢料處理仍未有妥善的終極處置辦法，尚難以將核能認定為永續能源。他強調，「非核家園的目標已是台灣共識，政府對此立場從未改變」。

國民黨勸回頭是岸

對此，國民黨立委李德維2日讚賞陳建仁講出「核能是綠電」的發言，並強調民進黨2025非核家園眼看就要跳票，現在歐盟議會也同意將天然氣與核能，放在永續能源當中，值得肯定，因為執政黨過去提出的能源政策，根本沒有考量到全民所需。

國民黨立委吳怡玎也指出，世界能源發展趨勢，是核能與綠能源同時進行，只要再生能源是低碳能源，都需要努力發展。她更質疑，「核能已經是成熟的能源，有成熟的技術，為何民進黨放著不用？」







【更多精采內容，詳見 】