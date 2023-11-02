「核電是綠電」說法反覆 商總：勿堅持理想 搞得人心惶惶

行政院長陳建仁日前表示「核電是綠電」，經濟部長王美花昨日卻說，「台灣的綠電沒有包括核電」，說法出現相當大的差異。對此，商總理事長許舒博表示，樂見政府的能源政策做出修正，「國家是大家的，不要為了堅持自己的理想目標，搞得大家人心惶惶，沒有必要，應該要重新檢討。」

許舒博表示，樂見政府對綠電重新定義，過去政府堅持非核家園，造成能源配比嚴重失衡，但綠能短期內無法挹注供電，在此之前如果完全放棄核電，工商業擔憂會對供電穩定性帶來問題，希望政府要面對現實的挑戰，台灣是能源短缺的國家，必須要朝各種能源的可能性去思考，否則只會自己綁手綁腳。

對於王美花表示，要使用核能，就要面對安全性與核廢料的問題，但許舒博直言，全世界使用核能國家都要面對安全性問題，就算台灣不願意做，但周邊國家像是大陸、日本、南韓等，到處都是核電，核電廠運作多年，不能說因有危險性就什麼都不做，管控好風險就行。

至於核廢料，許舒博則說，全世界都有共同方向，新北市已經蓋了乾式貯存場，可以解決核廢料問題，過去新北市沒有核准，在法院判決新北必須核准後，反而是台電不願提出，大家不需僵在這個地方。