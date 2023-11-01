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柯文哲：光電獲利高 黑道跑出來

聯合報／ 記者林縉明程遠述／台北報導
民眾黨總統選舉參選人柯文哲。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統選舉參選人柯文哲。記者劉學聖／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天批評，民進黨為了二○二五非核家園，投入大量的金錢，變成「蒼蠅、蟑螂全跑來」，也才為何有八十八槍擊案，因為獲利變很高，引發很多不正常的政商關係，「黑道就跑出來」。經濟部長王美花則表示，不要因為選舉做抹黑，應按照科學精神看待再生能源發展。

柯文哲日前走訪台南漁電共生案場，批評政府不要為了緊抱反核神主牌，放任光電亂蓋。柯文哲昨說，到南部看過光電的問題，其實發展再生能源、光電這都是對的，但並非允許去搞特權專利，過去兩年為了光電被起訴的案例超過六十件。

柯文哲表示，光電問題出在民進黨政府喊二○二五非核家園核電廠要停掉，再生能源被迫要拉上來，如果按部就班來不及，所以政府給予大量的錢要加速推動，當獲利很多的時候，用閩南語說「蒼蠅、蟑螂全跑來」，台南八十八槍案就是這樣來的，因為變成高獲利的關係，引發很多不正常的政商關係，黑道就跑出來。

王美花表示，漁電共生案場慢慢在開始養殖以後，包括屋頂型、室內，反應和產量都是有幫助的，相關魚種有些也都改為高單價魚種，民眾黨也說再生能源比率到二○三○年要占四成，不要因為選舉做抹黑，應按照科學精神看待再生能源發展。

國民黨立委吳怡玎昨天也詢問王美花，歐盟將開徵碳稅，台灣綠電是否夠所有出口製造業者使用？王美花表示「夠」，並稱二○二二年起綠電大幅增加，也都會向業者滾動性了解要多少電。

再生能源 柯文哲 王美花 2024總統選舉 2024選舉

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