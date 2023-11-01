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接受核融合發電 在野批綠為錯誤政策找下台階

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明柳名耕／台北報導
民進黨能源政策轉彎？行政院長陳建仁（左）表示，核能發展若進入核融合，當然樂觀其成也可能會很快採用，民進黨總統參選人賴清德（右）日前也鬆口可能接受核能。圖／聯合報系資料照片
民進黨能源政策轉彎？行政院長陳建仁（左）表示，核能發展若進入核融合，當然樂觀其成也可能會很快採用，民進黨總統參選人賴清德（右）日前也鬆口可能接受核能。圖／聯合報系資料照片

行政院長陳建仁昨天立法院接受備詢表示，核能發展若進入核融合，當然樂觀其成也可能會很快採用，而民進黨總統參選人賴清德日前也鬆口可能接受核能。國民黨立委曾銘宗表示，陳、賴講法皆為未來的可能的「轉向」埋下伏筆；民眾黨立委張其祿則批評，民進黨政策轉彎，是在替錯誤政策找台階下。

清大核子工程與科學研究所教授葉宗洸說，陳建仁在接受質詢時談核融合是在迴避問題，因為可行性不高，應該先考慮當前成熟的核分裂技術，以目前電力成長的情況來說，即使把核一、二、三延役，再重啟核四電廠，電力還是不足以使用，還要引進新的核能技術，像小型核分裂反應爐ＳＭＲ等，目前許多國家都已引進。

曾銘宗說，蔡政府宣示二○二五非核家園這塊神主牌，且無任何前提條件，「這是錯誤的能源政策」，造成台電累積虧損超過四千億，都是全民埋單。此外蔡政府宣稱不缺電，但從美國商會到工業總會等無人相信，尤其未來遇上淨零排放，挑戰更大，二○二五非核家園顯然做不到，衍生的重大問題是缺電且電價大幅提高。

張其祿說，核電是較為主流的共識，民進黨不可能在錯誤的能源政策上一路拗到底，小型核電廠技術成熟，確實是較好選擇，歐盟也將核能列為乾淨能源。民進黨不論能否繼續執政，二○二五非核家園都不可能兌現，所以民進黨政府在慢慢政策轉彎，替錯誤的政策找台階下。

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