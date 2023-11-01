新聞眼／能源政策 不應兩面騙票

民進黨上台以來，反核政策不是秘密，但選舉到了，反對的「核」是哪個「核」竟還有魚目混珠的空間。行政院長陳建仁在立法院接受質詢時，被問及對於核能的態度時表示，如果核能發展成核融合，可能很快來採用。陳建仁這樣的回答無疑是取巧，有意把反核佯裝成非反核，來討好不了解的民眾。

首先，現階段核融合技術尚未成熟，離實際運用發電還有很長的距離，二來，核融合屬於先進技術，不會產生核廢料，自然就沒有核廢料最終處置的討論。換言之，陳建仁實際上在說的是，假如現在出現一個超先進、無汙染的發電能源，政府就會來使用。套句網路的流行語就是「聽君一席話，如聽一席話」，這種看似說了很多，又好像什麼都沒有說的話，說穿了，根本就是在糊弄大家。

立委質詢的問題，其實是在問，現行普遍使用的核能發電（核裂解），在全球面對氣候變遷的課題之下，是否可以參考部分國際的作法，在台灣被視為綠能發電，可籍此來平衡國內不斷上升的火力發電占比？

實際上，這是一道對現行能源政策的質問，卻被陳建仁耍了一次小聰明，投了一記擦邊球，不但擁核的群眾聽到了感到滿意，認為政府的反核態度並非板上釘釘，連反核的群眾聽到了也覺得沒問題，畢竟核融合號稱未來夢幻的乾淨能源，是電影中才會出現的絕頂科技，能用當然皆大歡喜。

陳建仁一句話，儘管文不對題，但正反群眾的情緒都顧及到了，可說是玩出廢話新境界，演繹出最高段的敷衍了事。但能源政策是正經事，不容政府賣弄小聰明，更不能成為騙選票的話術。

正因為選舉到了，陳建仁身為堂堂行政院長，更應該清楚說明能源政策的整體規畫，認真回答是否當真排除核能發電，以及如何在核能之外撐過綠能發展的過度期，同時達成二○五○淨零碳排的目標，政策又如何在火力發電大幅成長的當下，解決電廠土地使用，及空氣汙染的問題。

正經的問題需要行政院長正經的回答，最不需要的就是這一個投機的答案。