台客新疆車禍 死者火化

海基會廿七日通報有台灣籍遊客日前在大陸新疆旅遊時，於喀什地區塔什庫爾干縣境內發生嚴重車禍，造成一死三傷。大陸國台辦廿八日通報協處情況，稱此事故是因司機疲勞駕駛，加上晚上視線不佳造成的單方面交通事故，目前，罹難者已經依家屬意願，於廿七日當地火化，傷者仍在新疆治療。

事故發生在廿三日新疆自治區喀什地區塔什庫爾幹縣境內的盤龍古道，造成台胞一人死亡、一人脾臟破裂昏迷、兩人骨折輕傷。

大陸國台報通報指出，事發後，塔縣第一時間安排部署醫院、交警、交通、緊急管理等部門趕赴現場救援，除一人當場死亡外，其他三名傷者被緊急送往塔縣民眾醫院救治。

大陸國台辦表示，國台辦、海協會獲悉後立即要求當地妥善做好善後事宜。 新疆自治區相關方面對此高度重視，指導相關部門組成工作小組赴塔什庫爾幹縣開展善後處置工作，喀什地區、塔縣相關部門負責人探望慰問死者家屬及受傷人員。

通報稱，目前罹難者遺體已依家屬意願，於廿七日於喀什市殯儀館火化。重傷台胞仍在塔縣民眾醫院治療，二名輕傷台胞已轉診至喀什地區第一人民醫院。

海基會先前通報指出，當時廿二位赴新疆旅遊的台籍遊客，分乘四部五人座車輛，其中一車發生車禍。由於南疆部分旅遊景點不適合搭中巴或大巴車，此團才分搭小型車並由當地司機駕車前往。目前僅知台胞傷亡，事故車司機情況尚不清楚。