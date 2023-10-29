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觀察站／政治擋交流 拿經濟、安全陪葬

聯合報／ 本報記者周湘芸

疫後國境開放滿一年，旅行業者從年初喊到快年尾，仍盼不到兩岸觀光開放進展，但實際上，兩岸交流頻繁，儘管禁團令未解除，卻禁止不了民眾的心，也因此衍生出以自由行為名義，實則「落地成團」此類遊走灰色地帶的出團方式。只是當政府漠視人民觀光旅遊需求，一味禁止，又缺乏配套，就是如今的亂象。

蔡政府為了政治面子以及逼迫對岸展開協商，以「對等開放」為理由不願解除禁團令。但兩岸因為地理與文化因素，早在疫情前就已經互動頻繁，攤開數據來看，今年我國民眾出境第二大國仍為中國大陸，僅次於日本，今年截至九月，也有十四點八萬人次大陸居民來台，顯現各項禁令，難以阻止兩岸民眾密切往來。

大陸市場對觀光業者尤其重要已是不爭的事實，不僅影響業者營運，更危及民眾旅遊安全保障，如今發生車禍死傷案例，後續可能衍生賠償無門的問題，已證明這種政治凌駕民心的作法，最終傷害的都是人民。

兩岸觀光問題難解，衍生非法旅行團防不勝防，交通部觀光署明知不少業者遊走灰色地帶，但因實際稽查困難，選擇睜一隻眼閉一隻眼，此次新疆發生嚴重車禍也只能雙手一攤，稱「不屬旅行團範疇，未違反規定」，更難以任何立場提出協助。

兩岸觀光開放遙遙無期，今年台灣更是無望迎來陸客，觀光署為吸引國際觀光客來台猛祭獎勵金，現在又提高國際包機獎助金額，但在失去大陸觀光市場情況下，提出再多補助恐都是杯水車薪。我國政府以政治考量禁止兩岸觀光交流，讓經濟及人民安全保障一起陪葬，看在業者及民眾眼裡，能不寒心嗎？

旅行團 車禍 觀光署

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