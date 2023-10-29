7千觀光業者明聚會 邀侯出席

中國大陸旅遊「禁團令」遲未解除，引發旅行業界不滿。據了解，數千名觀光業界公會成員明天將於南港展覽館舉辦餐會，邀請國民黨總統參選人侯友宜參與，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安也將陪同出席。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光強調，這次餐會主要是為了觀光業的「現在與未來」，也包括呼籲兩岸觀光盡快開放。

台灣海峽兩岸旅行發展協會今年八月曾邀百位觀光旅遊業者於新北舉行餐會，以商談「旅遊業的過去與未來」主軸邀請侯友宜出席，侯友宜當天也恰巧發表觀光政見。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、新北、桃園、台中、台南及高雄旅行公會、中華民國旅行業品質保障協會、台灣海峽兩岸旅行發展協會等多個觀光公會團體，明天中午將動員數千名成員於南港展覽館舉辦餐會，再度邀請侯友宜參與交流。

事實上，旅遊業界對於兩岸觀光遲未開放已多次表達不滿，更曾一度表示要上街頭抗議。不具名觀光業者指出，此次餐會主要就是不滿當前兩岸觀光未開放，業者從年初喊到年底，不僅影響業者工作權益，也犧牲消費者權益。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，相較於八月的觀光旅遊業者餐會，這次擴大舉辦，已確定有近七千人與會，至少席開六百多桌。

針對觀光發展，侯友宜提出「四年振興觀光計畫四大主張」，包括提高組織層級，由總統府規畫召開「觀光國是會議」，行政院恢復定期召開「觀光會報」，由院長主持，整合跨部會。同時提升觀光預算，逐年增加百分之十五至廿等。

侯也提十大方向帶動觀光產業發展，包括醫療觀光、郵輪觀光、美食觀光、藝文觀光、宗教觀光、會展觀光、文化觀光、運動及賽事觀光、生態及海洋觀光、步道健行及登山觀光，在兩岸和平環境下，吸引國際觀光客及陸客來台旅遊，目標在四年任期內，讓來台旅客突破一八○○萬。