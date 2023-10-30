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檢警查扣223份合約書…無卡分期詐學子 業者收押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中市林姓電玩店業者（中）與旗下林姓業務，涉嫌利用無卡分期向學子行詐，檢警拘提二人到案，業者昨晚遭法院裁定羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓電玩店業者（中）與旗下林姓業務，涉嫌利用無卡分期向學子行詐，檢警拘提二人到案，業者昨晚遭法院裁定羈押禁見。記者陳宏睿／翻攝

台中市林姓電玩店業者涉以「無卡分期」為話術，邀約大學生向融資公司貸款後進而詐騙，至少九所大專院校學子受害；檢警前天拘提林姓業者、業務到案，查出二人經手超過二百件分期案，與目前報案數量有落差，還有不少被害人未報案。檢方昨訊後聲押禁見二人，法院裁定林姓業者羈押，業務限制住居。

卅四歲林姓男子在西屯區經營電動玩具店，販售周邊器材，遭學子指控，從去年八、九月間開始以「無卡分期」為話術，邀學子簽署無卡分期貸款合約，向第三方債權融資公司借錢，再購買電子商品由林販售商品，每案學子分潤五千元，若拉朋友加入，還可抽兩千元至四千元不等的抽頭費用。

林男向學子稱，分期貸款會由他繳納，學子只需在契約簽名即可，不少學子認為「有賺頭」加入，不過林男在繳納幾期後即未繳納，融資公司找上學子要錢，學子才知受騙。

台中地檢署前天指揮台中市刑大、第六警分局，拘提林姓業者與廿七歲林姓業務到案，查扣合約書、存簿、手機、現金五十八萬元，昨天再帶回另名卅五歲紀姓員工。

根據教育部校安通報資料，至前天確定有六十八名被害學子通報受害，但檢警查扣的合約書多達二二三份，仍有眾多學子未報案。

檢方昨天訊問林姓業者、業務時，二人對案發過程供述不一、互推責任，甚至面對檢方提問貸款資金以及購買貨品流向時，也都支吾其詞。

檢方認定二人涉犯加重詐欺罪，有串滅證、再犯之虞，昨天傍晚向台中地院聲請羈押禁見，紀姓員工以八萬元交保。法院昨晚裁定業者收押、業務限制住居。

無卡分期 詐騙 詐欺

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