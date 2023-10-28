「簽個名就有5千塊」… 釋小利老哏 騙到學生

中部九所大專校院、近百名學生遭無卡分期詐騙。學者指出，該案運作方式較老派，評估可能因大學生較年輕，熟悉網路詐騙樣態，卻不熟此類陳年詐騙法；學校也指出，部分大學生多有想獨立、證明自己的念頭，但實則社會歷練不夠，又萌生貪小便宜心態就可能誤入陷阱。

台北大學犯罪學研究所副教授沈伯洋表示，無卡分期詐騙是很久以前就存在的詐騙手法，通常釋出小利，讓學生認為能賺點小錢，也拉同儕投入。也因為是熟人拉攏，通常學生不疑有他，「對學生來說也是非戰之罪」。沈伯洋說，近年詐騙手法推陳出新，警政署等多宣傳最新網路詐騙方式，「但實際上社會多忘了有這種手法。」反而對老式的詐騙失去戒心。

台師大學務處專責導師室執行長黃志祥也說，該案透過同儕、學生會、社團等招攬，學生間無戒心，手法類似十幾年前的「拉下線」。由於近期常見詐騙樣態都是網路，學生對網購、ＡＴＭ轉帳等較警覺，反而不清楚十幾年前的套路。

黃志祥說，通常大學生多有想實現自己、賺點錢的念頭，但社會歷練仍不足，且該案還涉及債權轉移等問題，也可能是學生金融知識較不足而誤信。案例宣導一定要跑在前面，盡量防止學生上當。

不過也有熟悉內情者表示，有些受害大學生，就跟去柬埔寨淪詐騙集團的年輕人一樣，事先多少知道「要幹嘛」，但可能因貪小便宜「簽個名就有五千塊」，才會上當。

清大學務長詹鴻霖強調，任何看似不勞而獲、好到不可思議的宣傳都要留心，有些詐騙手法可能被金融知識、術語包覆，建議學生可以打一六五，由一六五幫忙查證。