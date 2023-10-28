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女大生為賺5千被詐 背債11萬

聯合報／ 記者余采瀅林佩均／台中報導
中部多所大學淪為「無卡分期」詐騙重災區，近百名大學生因此背債數萬元不等。此為示意圖，與新聞當事人無關。記者黃仲裕／攝影
中部多所大學淪為「無卡分期」詐騙重災區，近百名大學生因此背債數萬元不等。此為示意圖，與新聞當事人無關。記者黃仲裕／攝影

中部傳出有多校大學生遭慫恿「無卡分期」買手機、平板電腦，學生簽立無卡分期合約，宣稱不必繳款，還可賺取五千元，但最終沒拿到產品，還背上十多萬到上萬元不等的債務逢甲大學證實，已接獲近百名學生受害，第一時間已發信給全校學生提醒不要受騙，逢甲也是目前已知受害人數最多的學校。東海大學則是接獲一人通報；嶺東科技大學有三人；弘光科技大學有一人。

逢甲大學女大生說，她在前同事牽線下認識一名仲介，仲介以話術慫恿她「無卡分期」購買３Ｃ產品，不必繳款，還能拿五千元佣金，她先後買一台七萬元平板電腦及四萬元手機，前三期確實不用繳款，直到帳單來了，每月須繳近八千元，她才驚覺受騙，仲介也聯繫不上，不僅平板電腦與手機拿不到，還背上十一萬元債務，讓她感嘆得不償失。

靜宜大學女大生今年三月受逢甲大學朋友介紹，以「無卡分期」買平板電腦，事後將電腦給通訊行，可賺取五千元，沒刷卡即簽合約，以分期付款方式。女大生說，剛簽約前幾個月都有接到仲介付款，之後仲介音訊全無，最後背負七萬元債務。

弘光科大也有一名學生受騙，男大生當時在逢甲大學附近被招攬簽約買手機，卻背負十萬元債務，事後察覺被騙立即報案。

逢甲在信中提醒學生，近期發生多起大學生疑遭購物詐騙事件，均利用被害人「貪小便宜」心理，給予現金或高價禮物當作報酬，所以避免遭詐騙第一要務即為「勿存貪念」。

台中市法制局目前僅受理四人申訴，還有一人後來撤案，台中警方目前受理十五人報案。消保官說，已請相關融資公司將涉案的兩家通訊行停權，阻止新的申貸案件，避免有更多人受害。

消保官昨詢問涉案的通訊行，對方說來買手機的學生都是一群人，最後通訊行沒有收回手機，而是被學生們帶走了。消保官說，目前手機去向各說各話，只能交由檢調追查，可依據雙方買賣合約中的手機序號，再進一步追查手機去向。

逢甲大學 債務 消保官

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