賭癮是疾病 門診近9成是男性

美國精神醫學會在二○一三年的「精神疾病診斷與統計手冊」診斷標準，將「賭博障礙症」列為疾病；世界衛生組織編定「國際疾病分類第十一次修訂本（ICD-11）」也把賭博遊戲成癮列為疾病，而「f63. 0」則是賭博障礙症在國內健保系統中的代碼。

台北市立聯合醫院林森院區心身醫學科主治醫師蘇璿允分析，賭博成癮成因可分為生物、社會及心理等三面向討論。他指出，賭博有一定比例有遺傳特性，某些人對於刺激、冒險、能快速酬賞的事物，特別有易感性或是脆弱性，就容易對賭博萌生興趣。

由社會層面切入，蘇璿允觀察，門診個案近九成是男性，推測潛在原因為，社會對男性責任期待及看重金錢等因素，促成嗜賭者一頭栽進賭博，期望快速獲利，將賭博當投資。

至於心理方面，有些人面臨工作、人際關係、情感遇阻礙等挫折時，難以排解負面情緒，轉而將注意力投注在賭博上。此外，有人衝動控制能力較差或是較心直口快，凡事都想盡速等到結果，賭博遊戲恰符合這類型人的偏好。

蘇璿允指出，部分熱愛賭博者擁有各自的賭博信念，最常見的就是身穿紅衣打麻將，協助病患破除賭博信念，也是治療過程的關鍵課題。

「賭癮是可治癒的。」花蓮慈濟醫院精神醫學部成癮精神科主任陳紹祖說，醫學上認為一般成癮疾病治療，持續十二個月未再出現成癮行為，即視為痊癒。不過，陳紹祖也提醒，仍有很多外界環境誘惑、身心壓力、事業失敗或感情問題等因素，皆可能再誘發賭癮。

蘇璿允以車子比喻人的大腦，前額葉是煞車、情緒腦是油門，賭博成癮後，大腦分泌的多巴胺和血清素等物質失調，當人看到賭博誘因時，情緒腦發出強大訊息，大腦煞車功能不夠力，減弱煞車力道。他說，服藥可調節大腦分泌多巴胺及血清素，病患較不易對賭博起心動念，維持原有的生活。

蘇璿允建議，賭博成癮者可藉由培養新的嗜好取代賭博習慣，「光靠壓抑是無效的，一定要鼓勵患者多方嘗試探索這個世界其他的活動，讓患者忙起來，夠忙、夠累，才不會一直想賭博」。