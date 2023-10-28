快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙天麟密集日本行 藉公務幽會？

聯合報／ 記者記者石秀華徐如宜劉宛琳程遠述／連線報導
民進黨高雄市立委趙天麟爆發與大陸女子婚外情，宣布退選。圖／聯合報系資料照片
民進黨高雄市立委趙天麟爆發與大陸女子婚外情，宣布退選。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委趙天麟外遇大陸籍女子張晴，外傳張晴是統戰成員，趙天麟擔任國防委員會召委，引發國安疑慮，國民黨立委李德維昨天在立法院質詢指出，此事是否有中共國安單位影子？行政院長陳建仁答詢表示，這件事已經進入檢調調查的階段，包括交往對象與過程，也在調查中，讓司法盡速釐清所有真相。

另外，對於傳出鄭文燦捲入女性影片案，陳建仁昨天表示，鄭文燦有和他報告，說明相關情況，是剪接影片、時間已久，不要隨意影射，鄭文燦已經對外公開說明，也提出相關告訴，希望此事能盡快釐清真相、還原真相。

趙天麟被爆外遇陸籍女子，外界擔憂恐有國安疑慮。國民黨立委游毓蘭昨質詢指出，我國在港澳有大量情報行動進行，陸委會應提醒國安部門要更機警，她也詢問陸委會是否有掌握趙天麟案相關情資？陸委會主委邱太三表示，國家機密保護法修正草案上周已通過，裡面就包含涉密人員回國要有申報機制。

趙天麟與張晴婚外情長達十年，多張親密照流出，最被熱議的「愛情摩天輪嘟嘴接吻照」，外界原以為是「高雄夢時代摩天輪」，但被台南市前議員謝龍介姪子謝克洋踢爆是在日本東京的台場摩天輪。

外界好奇，趙天麟和張女在東京的「愛情摩天輪」合影究竟何時拍攝？趙天麟昨天回應，請給他和家人空間，盼外界「莫捕風捉影、妄加揣測」。對於日本密集行程，是否藉公務之便和小三幽會？趙天麟表示，深自檢討中，也以退選立委負責並接受調查。

趙天麟近年有密集日本行，記者查閱趙天麟官方臉書貼文，發現趙有多趟日本公開行程，二○一五年，趙天麟到日本慶應大學訪問研究；二○一六年，趙天麟在臉書貼文，指開議前夕，到日本拜會日本經濟新聞社；同年八月，又貼出和與時任立委徐永明到日本皇居一起晨跑；同年十月為推動「氫能城市」，又去福岡取經。光是二○一六年就一連去了三趟。

此外，二○一七年，趙天麟赴日本考察並參與第十屆台日觀光高峰會，同年八月又在臉書貼文，指休會期間，前往日本拜會知名漫畫大師「課長島耕作」作者弘兼憲史；二○一九年，趙擔任「高雄ＹＭＶＡ慕恩室內樂團」榮譽領隊，率隊前往日本巡演。

2024選舉 2024立委選舉 趙天麟 外遇

延伸閱讀

趙天麟婚外情搞掉立委連任路 密集日本行洩愛情蹤跡？

密集日本行藏小三愛情摩天輪蹤跡？趙天麟「9個字」回應

賴清德只處理趙天麟「鄭文燦沒事」 媒體人曝綠營內幕

趙天麟仍進國防委員會開會 潘建志：快昏倒了 應立即停職

相關新聞

趙天麟密集日本行 藉公務幽會？

民進黨立委趙天麟外遇大陸籍女子張晴，外傳張晴是統戰成員，趙天麟擔任國防委員會召委，引發國安疑慮，國民黨立委李德維昨天在立...

趙天麟婚外情恐斷政治路 綠布局高雄市長將掀「菊系內戰」

形象清新、愛家的民進黨立委趙天麟爆出與大陸籍女子婚外情，趙天麟宣布退出立委選舉，不僅中斷了邁向立委四連霸之路，對趙而言，更大的傷害是，問鼎2026高雄市長寶座的希望也恐隨之落空。民進黨內認為，趙天麟未來逐漸「淡出」政壇後，下屆高雄市長綠營內部競爭，將從湧言會、菊系之戰，轉變為菊系內戰。

密集日本行藏小三愛情摩天輪蹤跡？趙天麟「9個字」回應

民進黨立法委員趙天麟因與陸籍女子張晴婚外情，自斷立委連任路及政治前途！外界好奇趙天麟和小三在東京的「愛情摩天輪」是何時偷...

趙天麟婚外情搞掉立委連任路 密集日本行洩愛情蹤跡？

民進黨立法委員趙天麟因與陸籍女子張晴婚外情，搞掉立委連任路及政治前途，至今高雄立委選區繼任人選要空降或在地尚未搞定外，高...

趙天麟摩天輪照片地點有誤 黃揚明疑：不是小三本人爆料

趙天麟與陸籍張姓女子涉婚外情引爆政壇及國家安全風波，郭正亮及邱毅都認為是分手談判破裂，但黃揚明質疑一項關鍵，他認為，若是女方當事人的親自爆料，不可能說錯兩人約會偷情的地點。

影／高檢署分案查趙天麟 陳建仁盼能早日釐清真相

民進黨立委趙天麟遭爆料與中國籍女子婚外情，外界質疑是否有國安疑慮。行政院長陳建仁上午到立法院備詢，會前受訪時表示此案已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。