趙天麟密集日本行 藉公務幽會？

民進黨立委趙天麟外遇大陸籍女子張晴，外傳張晴是統戰成員，趙天麟擔任國防委員會召委，引發國安疑慮，國民黨立委李德維昨天在立法院質詢指出，此事是否有中共國安單位影子？行政院長陳建仁答詢表示，這件事已經進入檢調調查的階段，包括交往對象與過程，也在調查中，讓司法盡速釐清所有真相。

另外，對於傳出鄭文燦捲入女性影片案，陳建仁昨天表示，鄭文燦有和他報告，說明相關情況，是剪接影片、時間已久，不要隨意影射，鄭文燦已經對外公開說明，也提出相關告訴，希望此事能盡快釐清真相、還原真相。

趙天麟被爆外遇陸籍女子，外界擔憂恐有國安疑慮。國民黨立委游毓蘭昨質詢指出，我國在港澳有大量情報行動進行，陸委會應提醒國安部門要更機警，她也詢問陸委會是否有掌握趙天麟案相關情資？陸委會主委邱太三表示，國家機密保護法修正草案上周已通過，裡面就包含涉密人員回國要有申報機制。

趙天麟與張晴婚外情長達十年，多張親密照流出，最被熱議的「愛情摩天輪嘟嘴接吻照」，外界原以為是「高雄夢時代摩天輪」，但被台南市前議員謝龍介姪子謝克洋踢爆是在日本東京的台場摩天輪。

外界好奇，趙天麟和張女在東京的「愛情摩天輪」合影究竟何時拍攝？趙天麟昨天回應，請給他和家人空間，盼外界「莫捕風捉影、妄加揣測」。對於日本密集行程，是否藉公務之便和小三幽會？趙天麟表示，深自檢討中，也以退選立委負責並接受調查。

趙天麟近年有密集日本行，記者查閱趙天麟官方臉書貼文，發現趙有多趟日本公開行程，二○一五年，趙天麟到日本慶應大學訪問研究；二○一六年，趙天麟在臉書貼文，指開議前夕，到日本拜會日本經濟新聞社；同年八月，又貼出和與時任立委徐永明到日本皇居一起晨跑；同年十月為推動「氫能城市」，又去福岡取經。光是二○一六年就一連去了三趟。

此外，二○一七年，趙天麟赴日本考察並參與第十屆台日觀光高峰會，同年八月又在臉書貼文，指休會期間，前往日本拜會知名漫畫大師「課長島耕作」作者弘兼憲史；二○一九年，趙擔任「高雄ＹＭＶＡ慕恩室內樂團」榮譽領隊，率隊前往日本巡演。