趙天麟摩天輪照片地點有誤 黃揚明疑：不是小三本人爆料

趙天麟與陸籍張姓女子涉婚外情引爆政壇及國家安全風波，事發至今，包括前立委郭正亮及邱毅都認為是分手談判破裂，導致女方心有不甘出手爆料的結果。但資深媒體人黃揚明昨(26)日在臉書質疑一項關鍵，他認為，若是女方當事人的親自爆料，不可能說錯兩人約會偷情的地點。

說錯了？圖為謝克洋比對出趙天麟與陸籍張女擁吻的摩天輪位在日本東京，而非高雄夢時代摩天輪。圖／翻攝自謝克洋臉書

黃揚明在臉書PO文認為，若是張姓女子想針對性地爆料，無論是自己或透過第三人向媒體、政黨寄發相關照片，至少不會「說錯照片中的地點」，因為這牽涉到「爆料的真實性」。

包括事發後最被熱議的「愛情摩天輪」，原本媒體接獲的爆料內容是「一起乘坐高雄夢時代摩天輪」的合影，但事後卻被謝克洋發現原來是在日本東京的台場摩天輪。若是女主角本尊提供的資料，「不會有這些猜測研判及低級錯誤」。明顯可見取得照片並出示爆料內容的人，是在「看圖說故事」。