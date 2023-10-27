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冷眼集／陳其邁南霸天 揮刀斬馬謖

聯合報／ 本報記者卜敏正
民進黨立委趙天麟（左）深陷桃色風暴，高雄市長陳其邁（右）出重手，要求「審慎評估立委布局」，趙天麟只能黯然退選。圖／本報系資料照片
民進黨立委趙天麟（左）深陷桃色風暴，高雄市長陳其邁（右）出重手，要求「審慎評估立委布局」，趙天麟只能黯然退選。圖／本報系資料照片

民進黨立委趙天麟陷桃色風暴，原有意以「多年前錯誤、妻子已原諒」等理由淡化處理，沒想到高雄市長陳其邁喊話「審慎評估立委布局」，只能黯然退出選舉。陳其邁一手揮刀斬馬謖、一手主控高雄立委戰局，在二○二四一役展現「南霸天」地位。

港都高雄是綠營大票倉，也是民進黨各派系兵家必爭之地；除傳統新潮流、監察院長陳菊的菊系及獨派，已故三立電視董事長林崑海成立的湧言會也日益茁壯，其中，趙天麟在湧言會實力已足以向其他派系「叫牌」。

二○一八年民進黨高雄市長黨內初選，趙天麟出馬與陳其邁爭鋒，惟黨內仍視陳為南部共主，趙最終謹守本分，決定先穩站立委再蓄勢而發。不過，當年陳其邁敗給國民黨韓國瑜，吞下從政生涯最大挫敗。

二○二○年綠營發動罷韓，陳其邁入主市府，選擇和趙結盟，眼見市長接班梯隊漸成形，未料殺出桃色風暴，陳其邁一席話如同一把利刃，趙天麟不僅無法連任立委，也無緣下屆市長寶座。

趙天麟退選，誰接班成了地方話題。菊系議員簡煥宗表明不參選，代表菊系不願蹚渾水，趙天麟系統隨即發聲訴求「勿空降人選」，期排除市議員黃捷、讓湧言會議員黃文益順勢上壘，但陳其邁一句「不應從派系與選區考量」，恐切斷了趙天麟維繫派系香火期望。

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