趙天麟婚外情涉國安？ 高檢分案查

民進黨立委趙天麟與大陸籍女子張晴爆婚外情，因趙擔任立法院國防外交委員會召委，國家機敏資料有無外洩？成為立法院昨天質詢焦點，立委質疑情治單位毫無警戒。國安局副局長徐錫祥表示會持續了解，法務部長蔡清祥則說檢調正蒐集資料；高檢署證實已分案調查，不排除傳喚趙天麟說明。

立法院司法及法制委員會昨邀法務部等單位就「境外干預選舉之因應策略及準備情形」施政報告，法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、國安局副局長徐錫祥等官員列席，趙天麟及鄭文燦的「風花雪月」案成焦點。

立委李貴敏說，趙天麟的緋聞不是今年發生，是今年被爆出來，國安局曾說「境外歸國安局、境內歸調查局」，張女是「境外」人士，與趙交往是十年前的事情，張女有沒有異常背景？有沒有接受過特殊訓練？國安局不知情、情報蒐集系統猶如虛設，「有沒有失職問題」？立委游毓蘭也質疑，難道國安局沒有一點點警戒？

立委曾銘宗說，趙的緋聞對象張晴是江西萍鄉人，再問張女有無外傳中共統戰機構身分？立委王鴻薇說，趙天麟與大陸女子婚外情，不分政黨都質疑有國安問題，趙稱禁得起考驗，願接受檢調及國安調查。立委要求調查局及國安局一周內提出調查報告給委員會。

徐錫祥表示，無法評估張晴與趙天麟關係，但會持續了解，張女當初申請來台時，國安局沒有接獲通報；針對外界懷疑張晴可能有統戰機構身分，徐說目前了解中，但有些事不能公開說，要遵守紀律。他強調，作好情報蒐集是國安局的重要工作，檢調單位若有辦案上的需要，國安局會配合提供支援。

另外，曾銘宗問徐錫祥有沒有辦法判斷疑似鄭文燦的影片「影中人」是鄭本人？王鴻薇則說，行政院副院長鄭文燦聲稱網傳影片經過剪接，法務部已對外說要辨識在技術上沒問題，交付檢舉資料要求法務部一周內提出真偽鑑定報告給委員會。

蔡清祥說，會將檢舉資料轉交給鑑識機關，是否一周內完成，尊重機關權責。至於趙天麟案，高檢署及調查局正蒐集資料，有需要會採取必要的法律程序。

民進黨立委鄭運鵬則認為，同樣有國安疑慮的藍委馬文君被告發國造潛艦洩密案，為何藍營不比照處理？不過，鄭運鵬「馬文君」三個字一說出口，立即引發王鴻薇反彈，兩人唇槍舌劍。

【記者廖士鋒／綜合報導】陸籍女子張晴二○一八年以醫美名義來台，醫美療程僅一天卻留台十天，並與趙天麟在九份等地旅遊，引起是否與「許可目的」不符等質疑。陸委會副主委詹志宏昨表示，只要「照著核定行程走」即不會視為違反法令，但因部分個案違反「社會安定」及我方相關法令，陸委會已跟衛福部即移民署等機關檢討相關「安全管理機制」，一方面不要妨礙醫療專業進行，但也要對來台人士作相關安全管理。

北檢分案查鄭案影片

【記者房荷庭、廖炳棋／台北報導】臉書粉專「Next逆襲」流出疑為鄭文燦與女子進出房間影片，鄭文燦昨透過臉書表示他不是影中人，委任律師赴中正一警分局提告妨害名譽，台北地檢署簽分「他」字案偵查，警方也已調閱資料，近期通知粉專帳號擁有者說明。